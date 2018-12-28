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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aysel ALP - ANKARA
28.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Hançer çıktı... Kurtuldular

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Hançer çıktı... Kurtuldular

Hürriyet 19 Eylül’de ‘Kıyıköy’e Hançer’ haberiyle kefal, palamut, levrek, tekir ve kalkan balıklarıyla denizminareleri başta olmak üzere birçok canlının en önemli üreme alanı olan Kıyıköy’de denizden yılda 300 bin ton kum çekileceğini yazdı. Büyük tepki üzerine başvuru geri çekildi. Detaylar şöyle:

ŞİRKET: VAZGEÇTİK

Hürriyet’in ÇED sürecinde gelinen durumu öğrenmek için aradığı Kumport Gümrük ve Resmi İlişkiler Müdürü Rasim Yaşar, “Biz şirket olarak o projeden vazgeçtik, yapmıyoruz. Türkiye’nin en büyük ikinci konteyner limanıyız. O eski bir ruhsattı. Burası 30 sene önce kumcular kooperatifiydi. ‘Hazır ruhsat var’ diye başvurmuştuk ama devam etmeme kararı aldık” dedi.

Hançer çıktı... Kurtuldular

Kalkan

YUMURTLAMA ALANI

Firmanın İstanbul Valiliği’ne sunduğu ÇED dosyasında, kum çıkarılacak alanda ekonomik olarak kullanılan balık türünün hem sayı hem de yoğunluk olarak yüksek olduğu vurgulanmıştı. Bu türler “Kefal, kalkan, lüfer, tekir, dil, palamut, levrek, mezgit, hamsi, uskumru, vatoz, eşkina, sardalya, iskorpit, trakonya, denizatı” olarak sıralanmıştı. Balıkların yumurtlama alanı olarak kullanılan Kıyıköy’de kum ocağının etkilerini Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Aydın Akbulut raporunda şöyle anlatmıştı:

Hançer çıktı... Kurtuldular

Tekir

OLUMSUZ ETKİLERDİ

“Tarama çalışmalarının yapılacağı kesimlerde ergin balıklar, küçük balık yavruları ve larvaların gözlenmiş olması; bölgeyi üreme, beslenme ve barınma amaçlı olarak kullandıklarını göstermektedir. Faaliyet sonucunda oluşacak habitat kaybı balık türleri, yumurtlama alanlarına ve balıkçılığa olumsuz bir etkisi olacaktır. Ancak bu alanlar, tüm Trakya Karadeniz sahil şeridi düşünüldüğünde, biyolojik açıdan sadece çok küçük bir alanda etki gösterecektir.

Hançer çıktı... Kurtuldular

Kefal

Sucul canlılar yakınlardaki diğer kesimlerde beslenme, üreme ve barınma imkanına sahip habitatlarda varlıklarını sürdürmeye devam etmektedirler. Ayrıca balıkçılar da yakın yerlerde yakalama faaliyetlerini sürdürebilecekleri alanları rahatlıkla bulabileceklerdir. Proje sahasının doğu kesimlerinden başlayarak Bulgaristan sınırına kadar benzer nitelikli sahaların bulunması, başta balık türleri olmak üzere tüm sucul canlıların ekolojik isteklerini karşılamak için yeterli denizel habitatların var olduğunu göstermektedir.”

Hançer çıktı... Kurtuldular

Levrek

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (27.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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