Han Şeyhun ateşi

REJİM güçlerinin Rusya’nın desteğiyle Han Şeyhun ilçesine 500 metre kadar yaklaşması üzerine TSK’ya ait 9 numaralı Morik gözlem noktası rejim birlikleri ve Rusya’nın yaptığı operasyonun tam ortasında kalma riski yaşadı. Bölgedeki riskin büyümesi üzerine TSK, dün sabah yine İdlib sınırları içinde kalan Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyündeki 7 numaralı gözlem kulesinden Morik’e takviye güç gönderme kararı aldı. Ancak TSK konvoyu Serakib sınırları içinde Morik’e doğru yol alırken havadan yapılan saldırıyla karşı karşıya kaldı. Hava saldırısı sonucu TSK konvoyunun bulunduğu yolun yakınlarında şiddetli patlamalar yaşandı. Bu nedenle TSK konvoyu hareket edemeyerek kullandığı Halep-Şam karayolu üzerinde beklemek zorunda kaldı. Konvoydaki bazı araçların 8 numaralı Sırman Gözlem Kulesi’ne gittiği ileri sürüldü. Bölgedeki kaynaklar, konvoyun tedbir amaçlı durduğunu bildirdi.

İHA’LARDAN YAKIN TAKİP

Türkiye’ye ait insansız hava araçları (İHA) Türk konvoyunun hedef alındığı yerlerin üzerinde uçuş yaparak hareketliliği ve İdlib’de yaşananları yakından takip etti. Yerel kaynaklar, Türkiye ile ABD’nin Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kurulması için anlaşmasından sonra İdlib’de TSK gözlem kuleleri yakınlarında saldırıların artmasına dikkat çekti. Türkiye’nin İdlib’de 12 gözlem noktası bulunuyor. Muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Morik’teki gözlem noktasının kuşatma tehlikesi altına gireceğini savunuyor.

Dün sabah saat 08.55’te meydana gelen saldırıyla ilgili başta sosyal medya olmak üzere Suriye çıkışlı haberlerde değişik iddialar gündeme geldi. Bu iddialar arasında Türk konvoyunun Rusya uçakları tarafından vurulduğu iddiası en dikkat çekeni oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan öğleden sonra yapılan açıklamada da konvoyun hareketi ve güzergâhına ilişkin Rusya’nın bilgilendirildiği vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

MEŞRU MÜDAFAA VURGUSU

“İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak rejim tarafından gerçekleştirilen ve sivil masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonlar, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam etmektedir. Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 numaralı gözlem noktasının güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla, 19 Ağustos 2019 günü saat 05.30’da, koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır.

Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza, saat 08.55’te bir hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır. Mevcut anlaşmalara ve Rusya Federasyonu ile aramızdaki işbirliği ve diyaloga aykırı olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz.”

BM: ENDİŞE VERİCİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye’nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunu söyledi. Basın brifinginde konuşan Dujarric, “İdlib’deki şiddet olayları sadece insani bir sorun değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik açısından da büyük risk teşkil ediyor. BM, Suriye’nin kuzeybatısında gerginliğin bir an önce azaltılması ve taraflara, Rusya ve Türkiye tarafından geçen sene varılan ateşkese uymaları çağrısını yineliyor” diye konuştu.

BİNLERCE KİŞİ KAÇIYOR

Öte yandan İdlib’e, rejim askerleri tarafından havadan ve karadan saldırılar devam ederken, binlerce kişi Türkiye sınırına yakın olan yerlere kaçıyor. Son saldırıların ardından binlerce sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Can korkusu yaşayan siviller, güvenli bölge olarak Türkiye sınırına yakın yerlere göç etmeye başladı. (AA-DHA)

REJİM İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Yerel kaynaklar bölgeden farklı haberler verdi. Bazı kaynaklar İdlib’in güneyindeki Hama kırsalından ilerleyen rejim güçlerinin, Habit beldesini, Sukeyk ve Teri Tepelerini, Kefreydun ve Sabbayiye çiftlikleri ile Han Şeyhun ilçesi sınırlarına giriş noktalarından biri olan Fakir Noktası’nı ele geçirdiğini söyledi. Bazı muhalif kaynaklar ise rejim birliklerinin Han Şeyhun’a giriş yaptığını ve ilçenin içinden geçen Halep-Şam M5 otoyolunu kesmek üzere olduğunu iddia etti.