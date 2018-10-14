Hamza Dağ Hürriyet'e anlattı: Ekonomi seçimi etkiliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHamza Dağ Hürriyet'e anlattı: Ekonomi seçimi etkiliyor
GeriGündem Hamza Dağ Hürriyet'e anlattı: Ekonomi seçimi etkiliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
14.10.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

Hamza Dağ Hürriyet'e anlattı: Ekonomi seçimi etkiliyor

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Hamza Dağ Hürriyet'e anlattı: Ekonomi seçimi etkiliyor

AK Parti Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçimler öncesinde yaptıkları anket çalışmalarını anlatırken, “Sahada adımızı kullanan sahte anketçiler var” dedi. Dağ, anket sonuçlarına göre kararsız seçmen oranının yüzde 20 olduğunu belirtti. Dağ, milletvekilleri arasında belediye başkanı olabileceğini ancak bunda Meclis dengesini dikkate alacaklarını söyledi. Hürriyet Ankara bürosunu ziyaretinde, yerel seçimler öncesi yapılan çalışmaları anlatan Dağ, şunları söyledi:

VEKİL ADAYLAR OLABİLİR
“Yerel seçim çalışmalarımızı başlattık. Türkiye genelinde detaylı araştırma yaptık. Son ankete göre şu anda herhangi bir ilde bir önceki yerel seçimde almış olduğumuz oydan daha az oya düştüğümüzü görmedik. Belediye başkanı adayı arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Belediye başkanlarının arasında milletvekilleri olabilir, fakat burada önemli olan Meclis’te komisyon çoğunluğumuzu kaybetmemek.

KARARSIZ SEÇMEN % 20
Anket çalışmalarımızda yüzde 20 civarında kararsız seçmen kitlesi olduğunu görüyoruz. 24 Haziran seçimlerinde CHP’den HDP’ye oy veren seçmenin CHP’ye dönüş yaptığını görüyoruz. CHP’de kararlı seçmendeki artış bunu gösteriyor. Partilerinden ayrılan seçmenler kararsızda duruyor. MHP’nin oylarında değişme olmadığı görülüyor. İYİ Parti’de düşüş olduğu anketlerde görülüyor.

İstanbul ve Ankara’da partimiz için risk yok. CHP’nin şu an İstanbul oyu yüzde 30. ‘AK Parti İstanbul ve Ankara’da seçimlerde zorlanır’ sözünü her dönem yayıyorlar. Böyle bir şey yok ama ince eleyip sık dokumak şart, düzgün aday önemli. HDP’nin bölgede oy kaybı olacak. Çukur siyaseti bu oy kaybını oluşturdu. Anketlerde görülen oy kaybı yerel seçimlerde daha da artacak. Bu kayıp ne kadar olur zaman gösterecek. Türkiye’nin tamamında ideolojik olarak oy veren seçmen olduğu gibi bölgede de var. HDP’nin Türkiye genelinde yüzde 11 oyu var ama bu oranda özellikle doğu illerinde 1.3’lük bir kayıp olduğunu biliyoruz. CHP destek vermeseydi, 24 Haziran seçimlerinde barajı geçemeyeceklerdi.
Kayyum (kayyım) belediyeleri başarılı ama bunun oya yansımasını seçim sonucunda göreceğiz. Bu sistemin devamı şart görünüyor. Belediyeler gençlik merkezleri kuruyor ve 13-14 yaşında gençleri terörist haline getiriyor. Bu direkt terör örgütüne destektir. Buna kimsenin fırsat vermemesi gerek.

ANKETLERDE MANİPÜLASYON
Ekonomi seçimi tabii ki etkiliyor. Ekonomi sorunlar noktasında şu an birinci sırada. Ama çok eskilerden beri ekonomi birinci sırada yer alırdı. Terör bu sıralamaların içerisinde 5’inci sıralara geriledi. Ekonomi, eğitim, işsizlik, terör, bu sorunlar her zaman oluyor sadece yerleri değişiyor.
Sahada anket manipülasyonları oluyor. Adımızı kullanan sahte anketçiler çıkıyor. Özellikle küçük ilçelere kendi çalıştığımız arkadaşlarımızı gönderiyoruz ve yüz yüze anketler yaptırıyoruz. Bizim arkadaşlarımız orada olduğu sürece anketleri manipüle etme şansları kalmıyor. Farklı üç anket yöntemi uyguluyoruz. İllerde ilçelerde tebdili kıyafetle yüz yüze seçmenle konuşup bize yaptıkları çalışmayı 2-3 sayfa rapor halinde sunuyorlar. Seçmene ‘SMS’ yöntemiyle kimi başkan görmek istediklerini soruyoruz. Üçüncü yöntem ise seçmeni doğrudan telefonla arayıp dinliyoruz.”

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devrini sağlayacağız'

'Bugün ihtiyacımız olan huzurdur, adalettir'

Mahkemeden üniversiteye dil dersi!

FETÖ silindi Dink yazıldı