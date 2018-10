Hamza Dağ Hürriyet'e anlattı: Ekonomi seçimi etkiliyor

VEKİL ADAYLAR OLABİLİR

“Yerel seçim çalışmalarımızı başlattık. Türkiye genelinde detaylı araştırma yaptık. Son ankete göre şu anda herhangi bir ilde bir önceki yerel seçimde almış olduğumuz oydan daha az oya düştüğümüzü görmedik. Belediye başkanı adayı arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Belediye başkanlarının arasında milletvekilleri olabilir, fakat burada önemli olan Meclis’te komisyon çoğunluğumuzu kaybetmemek.



KARARSIZ SEÇMEN % 20

Anket çalışmalarımızda yüzde 20 civarında kararsız seçmen kitlesi olduğunu görüyoruz. 24 Haziran seçimlerinde CHP’den HDP’ye oy veren seçmenin CHP’ye dönüş yaptığını görüyoruz. CHP’de kararlı seçmendeki artış bunu gösteriyor. Partilerinden ayrılan seçmenler kararsızda duruyor. MHP’nin oylarında değişme olmadığı görülüyor. İYİ Parti’de düşüş olduğu anketlerde görülüyor.



İstanbul ve Ankara’da partimiz için risk yok. CHP’nin şu an İstanbul oyu yüzde 30. ‘AK Parti İstanbul ve Ankara’da seçimlerde zorlanır’ sözünü her dönem yayıyorlar. Böyle bir şey yok ama ince eleyip sık dokumak şart, düzgün aday önemli. HDP’nin bölgede oy kaybı olacak. Çukur siyaseti bu oy kaybını oluşturdu. Anketlerde görülen oy kaybı yerel seçimlerde daha da artacak. Bu kayıp ne kadar olur zaman gösterecek. Türkiye’nin tamamında ideolojik olarak oy veren seçmen olduğu gibi bölgede de var. HDP’nin Türkiye genelinde yüzde 11 oyu var ama bu oranda özellikle doğu illerinde 1.3’lük bir kayıp olduğunu biliyoruz. CHP destek vermeseydi, 24 Haziran seçimlerinde barajı geçemeyeceklerdi.

Kayyum (kayyım) belediyeleri başarılı ama bunun oya yansımasını seçim sonucunda göreceğiz. Bu sistemin devamı şart görünüyor. Belediyeler gençlik merkezleri kuruyor ve 13-14 yaşında gençleri terörist haline getiriyor. Bu direkt terör örgütüne destektir. Buna kimsenin fırsat vermemesi gerek.



ANKETLERDE MANİPÜLASYON

Ekonomi seçimi tabii ki etkiliyor. Ekonomi sorunlar noktasında şu an birinci sırada. Ama çok eskilerden beri ekonomi birinci sırada yer alırdı. Terör bu sıralamaların içerisinde 5’inci sıralara geriledi. Ekonomi, eğitim, işsizlik, terör, bu sorunlar her zaman oluyor sadece yerleri değişiyor.

Sahada anket manipülasyonları oluyor. Adımızı kullanan sahte anketçiler çıkıyor. Özellikle küçük ilçelere kendi çalıştığımız arkadaşlarımızı gönderiyoruz ve yüz yüze anketler yaptırıyoruz. Bizim arkadaşlarımız orada olduğu sürece anketleri manipüle etme şansları kalmıyor. Farklı üç anket yöntemi uyguluyoruz. İllerde ilçelerde tebdili kıyafetle yüz yüze seçmenle konuşup bize yaptıkları çalışmayı 2-3 sayfa rapor halinde sunuyorlar. Seçmene ‘SMS’ yöntemiyle kimi başkan görmek istediklerini soruyoruz. Üçüncü yöntem ise seçmeni doğrudan telefonla arayıp dinliyoruz.”