''Hamo Ağa'nın 56 çocuğu var. 'Kaç torunun var' diye sordum, 'bilmiyorum' dedi''
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 56 çocuğu, 300 torunu olan ve yörede Hamo Ağa olarak tanınan Mehmet Arslan'ın torunu polis memuru Yusuf İslam Arslan'ın düğün törenine katılarak, nikah şahidi oldu. Bakan Soylu, ''Cumhurbaşkanımızın nasihatını burada söylemeye gerek yok, dedeniz göstermiş zaten. Hamo Ağa'nın 56 çocuğu var. 'Kaç torunun var?' diye sordum 'bilmiyorum' dedi'' diye konuştu.
Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Bismil ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde 56 çocuğu, 300 torunu olan ve yörede Hamo Ağa olarak tanınan Mehmet Arslan'ın torunu polis memuru Yusuf İslam Arslan'ın düğün törenine katıldı.
Törende, polis Arslan ve Eda Bulut çiftinin nikah şahidi olan Soylu, nikahın ardından evlilik cüzdanını geline verdi.
Çifte tavsiyelerde bulunan Soylu, şöyle konuştu:
"Güzel bir yolculuğu çıkıyorsunuz. Attığınız adım aynı zamanda kutlu bir adımdır. Bu yolculuğun her anında cenabı Allah sizin yardımcınız ve kutlu yolculuğunuzda en büyük destekçinizdir. Birbirinizi muhakkak çok sevin. Sadece birbirinizi değil aynı zamanda sizi bu günlere getiren anne ve babalarınızı da sevin. Cumhurbaşkanımızın nasihatını burada söylemeye gerek yok, dedeniz göstermiş zaten. Hamo Ağa'nın 56 çocuğu var. Kaç torunun var? diye sordum 'bilmiyorum' dedi."
Katıldığı düğünün birkaç özelliğinin olduğunu belirten Soylu, "Birinci özelliği ünü bizim sınırlarımızı aşmış Hamo Ağa'nın düğünüdür. 56 evlattan sonra şimdi de torunlarının mürüvvetini görüyor. Bir diğer özelliği de Yusuf İslam aynı zamanda bizim bakanlığımızın bir mensubu aslan bir polis kardeşimiz." ifadelerini kullandı.
Nikah törenine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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