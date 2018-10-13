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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.10.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

''Hamo Ağa'nın 56 çocuğu var. 'Kaç torunun var' diye sordum, 'bilmiyorum' dedi''

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''Hamo Ağa'nın 56 çocuğu var. 'Kaç torunun var' diye sordum, 'bilmiyorum' dedi''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 56 çocuğu, 300 torunu olan ve yörede Hamo Ağa olarak tanınan Mehmet Arslan'ın torunu polis memuru Yusuf İslam Arslan'ın düğün törenine katılarak, nikah şahidi oldu. Bakan Soylu, ''Cumhurbaşkanımızın nasihatını burada söylemeye gerek yok, dedeniz göstermiş zaten. Hamo Ağa'nın 56 çocuğu var. 'Kaç torunun var?' diye sordum 'bilmiyorum' dedi'' diye konuştu.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Bismil ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde 56 çocuğu, 300 torunu olan ve yörede Hamo Ağa olarak tanınan Mehmet Arslan'ın torunu polis memuru Yusuf İslam Arslan'ın düğün törenine katıldı.

Törende, polis Arslan ve Eda Bulut çiftinin nikah şahidi olan Soylu, nikahın ardından evlilik cüzdanını geline verdi.

Çifte tavsiyelerde bulunan Soylu, şöyle konuştu:
"Güzel bir yolculuğu çıkıyorsunuz. Attığınız adım aynı zamanda kutlu bir adımdır. Bu yolculuğun her anında cenabı Allah sizin yardımcınız ve kutlu yolculuğunuzda en büyük destekçinizdir. Birbirinizi muhakkak çok sevin. Sadece birbirinizi değil aynı zamanda sizi bu günlere getiren anne ve babalarınızı da sevin. Cumhurbaşkanımızın nasihatını burada söylemeye gerek yok, dedeniz göstermiş zaten. Hamo Ağa'nın 56 çocuğu var. Kaç torunun var? diye sordum 'bilmiyorum' dedi."

Hamo Ağanın 56 çocuğu var. Kaç torunun var diye sordum, bilmiyorum dedi
Katıldığı düğünün birkaç özelliğinin olduğunu belirten Soylu, "Birinci özelliği ünü bizim sınırlarımızı aşmış Hamo Ağa'nın düğünüdür. 56 evlattan sonra şimdi de torunlarının mürüvvetini görüyor. Bir diğer özelliği de Yusuf İslam aynı zamanda bizim bakanlığımızın bir mensubu aslan bir polis kardeşimiz." ifadelerini kullandı.

Hamo Ağanın 56 çocuğu var. Kaç torunun var diye sordum, bilmiyorum dedi
Nikah törenine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

 

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