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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
03.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hamitler Mezarlığı’nda Evrenosoğlu izdihamı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Hamitler Mezarlığı’nda Evrenosoğlu izdihamı

SAHTE peygamber İskender Erol Evrenosoğlu’nun defnedildiği Bursa’daki Hamitler Mezarlığı’na talep patlaması oldu. Evrenosoğlu’nun mezarının bulunduğu parselden yer satın almak isteyenlerin sayısı 100’ü bulunca Bursa Mezarlıklar Müdürlüğü satışları durdurdu.

ABD’de hayatını kaybeden İskender Erol Evrenosoğlu için oğlu Oktay Evrenesoğlu Bursa’da mezar yeri başvurusunda bulundu. Oktay Evrenesoğlu Bursa’nın merkezindeki Pınarbaşı Mezarlığı’ndan yer satın almak istedi ancak bu talebi uygun görülmedi. Kendisine Bursa’nın dışındaki Hamitler Mezarlığı’ndan yer tahsisi yapıldı. Oktay Evrenesoğlu aile mezarlığı yapabilmek için 4 parsel satın aldı. Her bir mezar yeri için de 10 bin 500’er liradan toplam 42 bin TL ödedi. İskender Erol Evrenosoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din adamı göndermediği cenaze töreninin ardından Hamitler Mezarlığı’nda defnedildi.

Hamitler Mezarlığı’nda Evrenosoğlu izdihamı

MÜRİTLERDEN TALEP

Evrenosoğlu’nun defnedildiği gün mezarının bulunduğu parselden yer almak için 100’e yakın başvuru yapıldı. Talepler sonraki günlerde de devam etti. Taleplerin Evrenosoğlu’nun takipçilerinden geldiğinin değerlendirilmesi üzerine bu bölgeden mezar yeri satışı durduruldu. Ayrıca Evrenosoğlu’nun mezarında türbe benzeri bir yapılaşmaya izin de verilmeyeceği öğrenildi

Sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu defnedildi
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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