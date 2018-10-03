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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
03.10.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Hamileyken kendisini bıçaklayan kocasını bu sözlerle tahliye ettirdi!

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Hamileyken kendisini bıçaklayan kocasını bu sözlerle tahliye ettirdi!

Bahçelievler'de hamile eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi. Sanığın eşi müşteki H.G. mahkemede "Eşimin serbest kalmasını istiyorum. İki senedir çocuklarım da ben de perişanız. Eşim benden çok defa özür diledi. Her evde olan şeyler bunlar. Eşim perişan, ben perişan. Kocamın tahliye edilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Bahçelievler’de kahvaltı yaptıkları sırada hamile eşini bıçakladığı iddia edilen sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.G, müşteki eşi H.G. ile tarafların avukatları katıldı.     

Sanıkla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporun mahkemeye ulaştığı ve söz konusu raporda sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.     

Duruşmada söz alan müşteki H.G, şikayetinden vazgeçtiğini ve çok mağdur olduklarını ifade ederek, "Eşimin serbest kalmasını istiyorum. İki senedir çocuklarım da ben de perişanız. Eşim benden çok defa özür diledi. Her evde olan şeyler bunlar. Eşim perişan, ben perişan. Kocamın tahliye edilmesini istiyorum. " diye konuştu.     

SAVCI 20 YIL HAPİS CEZASI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Y.G’nin 28 Nisan 2017’de eşinin kendisini terk edip evden ayrılacağını düşünerek, kahvaltı yaptıkları sırada ekmek bıçağıyla eşine saldırdığını anlatarak, sanığın hamile olduğunu bildiği eşini yaşamsal tehlike geçirecek şekilde bıçaklayarak yaraladığını belirtti.     

Savcı mütalaasında, sanığın gebe olduğu bilinen eşini “öldürmeye teşebbüs etmek” suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.     

SANIK : "SİZLERDEN MERHAMET DİLİYORUM"

Duruşmada söz verilen sanık Y.G. de eşiyle aralarında bir sıkıntının olmadığını, kendisini cezaevinde gördüğünü dile getirerek, "Çok pişmanım, üzgünüm. Sizlerden merhamet diliyorum. Yaklaşık 15 aydır içerideyim.’’ dedi.     

Mahkeme heyeti, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, Y.G'nin tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.     

Duruşma sonrasında H.G'nin, yanındakilere, "Eşim ilk defa böyle bir şey yaptı. Ben eşime güveniyorum" dediği duyuldu.     

 

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