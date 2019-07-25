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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.07.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatan çocuklardan şoke eden sözler

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Adana'da "Çıtır" isimli hamile kediyi Pitbull cinsi köpeğin ağzına atarak telef olmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen çocukların basın mensuplarına, "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim", "Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz" demesi hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 23 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş yanlarına Pitbull cinsi köpeklerini alarak mahalledeki Defne Caddesi'nde gezmeye başladı. Bu arada köpek caddedeki market sahibi Zehra Kuşçu'nun 3 yıldır baktığı "Çıtır" isimli hamile kediyi görünce kovaladı.

Çocuklardan biri korkup minibüsün altına giren kediyi tutup çıkarmak istedi. Bu sırada bir çocuk, kediyi kuyruğundan tutup köpeğin önüne attı. Kediyi havada kapan köpek onu saniyeler içinde parçaladı. Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kedinin sahibi Zehra Kuşçu durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden çocukların aynı mahallede ikamet eden A.Y. (13), kardeşi M.Ü.Y. (14) ve arkadaşları H.P. olduğunu tespit etti. Polis, A.Y.'nin kediyi tutup köpeğin ağzına attığını, köpeği tutanın ise kardeşi M.Ü.Y. olduğunu belirledi. Polis bu tespitler üzerine çocukları gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen çocuklar, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine götürüldü. Kediyi tutup köpeğin ağzına atan A.Y., basın mensuplarının "Kedi öldü hiç mi üzülmedin?" sorusu üzerine "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim" yanıtını verdi.

Çocuklardan birinin görüntülendiğini görünce "Çekin alem yakışıklı görsün" demesi dikkat çekerken, A.Y.'nin "Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz" demesi herkesi hayrete düşürdü.

Çocuklar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcının karşısına çıkan çocuklardan A.Y.'nin yüzmek için evden çıktıklarını, bu sırada sokakta Pitbull cinsi köpek bulduklarını, onu da yanlarına aldıklarını, bir süre sonra sokakta kediyle karşılaştıklarını, kedinin kendisine saldıracağını düşündüğünü, bu nedenle kediyi tutup köpeğe attığını söylediği öğrenildi.

Diğer 2 çocuğun ise A.Y.'nin kediyi tutup köpeğe attığını, kendilerinin kediyi almaya çalıştığını ancak güçlerinin yetmediğini söylediği öğrenildi. Çocukların daha sonra köpeği bıraktıklarını belirttiği öğrenildi. Şimdi her yerde Pitbull cinsi köpek aranıyor.

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