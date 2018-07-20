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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (AA)
20.07.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

Hamile kalmak için 1,5 aylık evlilik yaptı... 'İzdivaç ablası' için karar!

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Hamile kalmak için 1,5 aylık evlilik yaptı... 'İzdivaç ablası' için karar!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde "izdivaç ablalığı" yaptığı ve ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılan avukat Özge Elif Hendekçi, 7 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı. Hendekçi'nin gözaltına alındığında hamile olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin evlendikten yaklaşık 1.5 ay sonra boşandığının tespit edildiği anlatılmıştı. İddianamede, örgütün insani ve vicdani bir durum olan hamilelik olgusunu kullanarak, evli olanlara, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden kurtarmak yahut daha hafif şekilde atlatmalarını sağlamak amacıyla hamile kalmaları talimatı verdiği vurgulanmıştı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme heyeti dosyayı karara bağladı. Kararda, sanık Hendekçi'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a giriş sayısı, programı kullanma sıklığı ve yazışma içeriklerinde örgütsel yazışma içeriklerinin bulunduğu belirtilerek, sanığın 2015'te İstanbul'da avukatların kaldığı evin sorumlusu olduğuna dair tanık beyanlarının olduğuna vurgu yapıldı. Üniversiteden yeni mezun olan avukat adayları ile kariyer toplantıları yapmasını ve örgüte bağlılık derecesini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Hendekçi'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "izdivaç ablası" olduğu belirtilen ve ByLock kullandığı tespit edilen avukat Elif Özge Hendekçi'nin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

'HAMİLELİLİK ÖRGÜTÜN TALİMATI'

FETÖ soruşturmaları kapsamında, kadın şüphelilerin çoğu kez operasyon ve soruşturma zamanlarında hamile olduklarının tespit edildiği aktarılan iddianamede, örgütün insani ve vicdani bir durum olan hamilelik olgusunu kullanarak, evli olanlara, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden kurtarmak yahut daha hafif şekilde atlatmalarını sağlamak amacıyla hamile kalmaları talimatı verdiği vurgulanmıştı.

Sanık Hendekçi'nin gözaltına alındığında hamile olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin nüfus kaydı incelendiğinde 22 Ocak 2017'de evlendiği, 10 Mart 2017'de yaklaşık 1.5 ay sonra boşandığının tespit edildiği anlatılmıştı. Hendekçi'nin evlenip hamile kalmasının ByLock programını kullanması nedeniyle ağır soruşturma tedbirlerinin uygulanmamasına, uygulanması halinde de mağduriyete dair örgüt propagandasına yönelik (tutuklama) örgütsel taktik ve strateji kapsamında gerçekleştiğinin değerlendirildiği vurgulanan iddianamede, dava dosyasında sanığın ByLock yazışmalarına ve gruplarına ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtilmişti.

1.5 aylık evlilik ve hamilelik skandalı
1.5 aylık evlilik ve hamilelik skandalı

 

 

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