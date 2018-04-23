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    Hamile kadına sokak ortasında akıl almaz saldırı!

    Hürriyet Haber
    23.04.2018 - 15:34 | Son Güncelleme:

    Hatay'da Haluk İ. adlı saldırgan, 8 aylık hamile kadını sokak ortasında dövdü. Baygınlık geçirip yere düşen kadının karnına tekme attı ve köpeğini üstüne saldı. Saldırgan kendisine müdahale edenlere de vurdu. Saldırgan motosiklete binip kaçmaya çalışırken boynuna sarılan bir asker tarafından durduruldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Show TV'nin haberine göre, korkunç olay 19 Nisan günü Hatay'da meydana geldi. Görüntülerde, trafiğe kapalı bir yolda motosikletiyle ilerleyen saldırganın, kendisini uyaran hamile kadına acımasızca vurmaya başladığı görülüyor. Yere düşen kadının karnına tekme atan saldırgan, köpeğini de kadının üzerine saldırtıyor. Kendisine müdahale eden yaşlı bir adama da saldıran Haluk İ. adlı şahsı, yoldan geçen bir asker etkisiz hale getiriyor. 8 aylık hamile kadın iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan saldırganın kısa süre sonra serbest kaldığı iddia edildi.

    Etiketler: hamile kadına dayak , şiddet , gündem
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