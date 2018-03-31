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    Hamile kadın ve eşine silah çeken polis açığa alındı

    Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
    31.03.2018 - 15:38 | Son Güncelleme:

    BOLU’da kavga ettiği komşusuna silah çektiği görüntüler tepk ÿgören polis memuru Cihan A., açığa alındı.

    Olay, 25 Mart’ta Büyükcamii Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda oturan Aşkın A. ile 6 aylık hamile komşusu Necriye Aslım A. arasında bekâr bir komşularının eve kadın arkadaşlarını getirmesi nedeniyle tartışma yaşandı.

    Tartışmanın yaşandığı günün akşamında Aşkın A.’nın trafik polisi olan eşi Cihan A., Necriye Aslım A.’nın evinin kapısını çaldı. Kapıyı açan hamile kadın ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Cihan A., kadını hırpalayınca bağrışmaları duyan eşi Halit A. içeriden geldi.

    Halit A. ve Cihan A. arasında çıkan kavgada iki taraf birbirlerine yumruklar attı. Cihan A., kavga sırasında belinden çıkardığı tabancanın kabzasıyla Halit A.’ya vurmaya başladı. Silah bu sırada ateş aldı. Mermi, kimseye isabet etmezken, Halit A. ve Cihan A. merdivenlerden yuvarlandı. Olayın ardından taraflar birbirinden şikayetçi olurken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de tepki çekti.

    Bolu Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis memuru Cihan A.’nın açığa alınmasına karar verildi.

    Etiketler: NoMobil , gündem
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