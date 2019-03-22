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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/DHA
22.03.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

O cani 1 yıl sonra olay yerinde!

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O cani 1 yıl sonra olay yerinde!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği 5 aylık hamile eşi Merve P.'yi (27), elindeki tabancayı almak istediği sırada vurarak, bebeğin ölümüne ve genç kadının engelli kalmasına neden olan Hüseyin P., 1 yıl sonra, evdeki keşifte olayı anlattı.

Olay, 19 Mart 2018 tarihinde İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Merve P. ve Hüseyin B. boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam etti. Olay günü, 5 aylık hamile Merve P., Hüseyin B.'ye gezmek istediğini söyledi. Hüseyin P.'nin bu isteği geri çevirmesi üzerine Merve P. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sürerken, Merve P., sehpada duran tabancayı alıp kendisine doğrulttu. Hüseyin B., eski eşinin elinden tabancayı almak istediği sırada silah ateş aldı. Merve P.'nin yanağından giren kurşun ensesinden çıktı. Hüseyin B.'nin komşularından yardım istemesiyle eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Merve P.'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan hamile Merve P., 5 aylık bebeğini kaybetti. Hastanede tedavisi tamamlanan Merve P. de yüzde 54 oranında engelli kaldı. Olaydan sonra apartmanın kapısında baygın halde bulunarak gözaltına alınan Hüseyin B. tutuklandı.

16 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hüseyin B., İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Merve P.'nin de müşteki olarak hazır bulunduğu duruşmada Hüseyin B., "Olay günü sehpanın üzerinde duran silahı Merve aldı. Ben de elinden almaya çalıştığım sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu. Kesinlikle bilerek vurmadım" dedi. Merve P. ise "Ne olay öncesini ne de sonrasını hatırlıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin'den başkası yapmamıştır. Yüzde 54 oranında engelli durumdayım. Çocuğumu kaybettim. Davacıyım" diye konuştu. Mahkeme heyeti, evde keşif yapılmasına karar verdi.

KEŞİF YAPILDI

Mahkeme heyetinin keşif kararının ardından tutuklu sanık Hüseyin P., bugün cezaevi aracıyla binanın önüne getirildi. Eve çıkarılan Hüseyin P., burada mahkeme heyetine olayı anlattı. Yaklaşık 2 saat süren keşfin ardından sanık yeniden cezaevine gönderildi.

O cani 1 yıl sonra olay yerinde

O cani 1 yıl sonra olay yerinde


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