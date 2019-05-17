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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
17.05.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Hamile eşini bıçaklayıp kaçan koca aranıyor

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Hamile eşini bıçaklayıp kaçan koca aranıyor

İzmir'de kendisinden boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.'yı 'Seni kahvaltıya götüreceğim' diyerek bindirdiği otomobille dağlık alana götürüp 7 yerinden bıçakladığı öne sürülen Cavit A.'nın (25) yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Polis, S.A.'nın ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatırken Cavit A.'nın yakın çevresi sorguya alındı. Cavit A.'nın kullandığı beyaz otomobilin en son dün akşam saatlerinde Yeşilyurt semtinde görüldüğü öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Balçova'da meydana geldi. Araç kiralama işiyle uğraşan 1 yıllık eşi Cavit A.'dan boşanmak isteyen; ancak tehdit ve baskı yüzünden boşanamadığı öne sürülen 4 aylık hamile S.A., iddiaya göre 'Seni kahvaltıya götüreceğim' diyen kocasının otomobiline bindi. Çift, Yeşilyurt semtindeki evden çıkıp araca bindi.

Cavit A., otomobili Balçova'daki dağlık alanda durdurdu ve S.A.'ya saldırmaya başladı. S.A.'yı döven Cavit A., daha sonra boynu dahil 7 yerinden bıçakladı. Cavit A., ardından hamile eşinin olay yerinde bırakıp otomobille kaçtı. S.A.'nın yardım çığlığını duyan çevreden biri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, S.A.'yı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen hamile kadın, daha sonra Kadın Doğum Servisi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde 4 aylık erkek bebeğin sağlık durumunun da iyi olduğu belirlendi.

'OLMAYAN ŞEYLER GÖRMEYE BAŞLADI'

S.A.'nın annesi, "Kızım evlenmeden önce bu insanla 7 yıl arkadaşlık yaptı. Her şey sorunsuzdu. Son zamanlarda uyuşturucu kullanmaya ve olmayan şeyleri görmeye başladı. Eve birilerinin girdiğini söyleyip gereksiz kıskançlık yapıyordu. 3 hafta önce de gereksiz kıskançlık yüzünden tartışma çıkardı ve kızımın parmağını kırdı. Kızım polise giderek şikayetçi oldu. En kısa zamanda yakalanıp mümkün olan en büyük cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

YAKIN ÇEVRESİ SORGULANDI

Olayın ardından S.A.'nın ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri, Cavit A.'nın evine gitti. Burada bulunamayan Cavit A.'nın yakın çevresi, sorguya alındı. Cavit A.'nın gidebileceği adresleri kontrol eden ekipler, henüz sonuç elde edemedi. Kullandığı beyaz otomobil en son dün akşam saatlerinde Yeşilyurt semtinde görülen Cavit A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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