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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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03.11.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

Hamile eş cinayetinde Yargıtay kararı: İndirimi indirin 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Hamile eş cinayetinde Yargıtay kararı: İndirimi indirin 

Hamile eşini aldatma şüphesiyle öldüren kocaya ‘haksız tahrik altında cinayet’ten verilen 18 yıl hapsi, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi az buldu. Fakat Daire, kocaya ‘haksız tahrik’ indirimi yapılmasına değil, bu indirimin yüksek olmasına itiraz etti.

ADANA’da yaşayan Mehmet Çiftçi ile hamile eşi Burcu Çiftçi, şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Mehmet Çiftçi, eşi Burcu’yu 10 Eylül 2014’te tarlada tabancayla öldürdü. Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada ise eşinin kendisini kardeşi ve başka erkeklerle aldattığını, bunu itiraf ettiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Dava 2015 yılında bitti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Çiftçi’nin eşini önceden planlayarak öldürdüğüne dair bir kanıt olmadığı iddia edildi.

Çiftçi’nin “Seni aldattım dediği için öldürdüm” savunması aksi kanıtlanamadığı için doğru sayıldı. Kararda, Çiftçi’nin cesedi gizleme ve evden kaçtığını söyleme imkanı varken eşini öldürmesi lehine kanıt sayıldı. Çiftçi’nin bir erkekle sık telefon görüşmelerinin olduğu, evi ve çocuğuyla ilgilenmediği öne sürüldükten sonra “Olay günü başka erkeklerle görüştüğünü beyan etmesinden ötürü tahrik hükümleri uygulanmıştır” denildi. Çiftçi’ye ‘kasten öldürme’den müebbet verilirken bu suçu haksız tahrik altında işlediği için ceza 22 yıla, mahkemeye saygılı tavrından ötürü de 18 yıl 4 aya indirildi.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, 11 Eylül’de cezayı az buldu. Kararda, Mehmet Çiftçi’nin boşanma davası açtığı, dava sürerken barıştıkları ve beraber yaşamaya başladıkları vurgulandı. Şu halde “maktülün daha önce yaptığı haksız eylemleri sanığın affettiğinin anlaşıldığı” belirtildi. Olay anında Burcu Çiftçi’nin söylediği iddia edilen sözlerle ilgili tahrik indirimine karşı çıkılmazken, yüksek indirim yapıldığı için cezanın arttırılması istendi. Bozma kararına uyan mahkeme, 10 Ocak 2019’a duruşma günü verdi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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