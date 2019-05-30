‘Hamile çocukları saklamak’tan 18 doktora dava
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017’de yaşayanan hamile çocuk skandalının adresi, 2018’de Bağcılar oldu. Hastaneye başvuran ve yaşları 15’ten küçük olan 34 hamile çocukla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, hastaların durumunu zamanında emniyete bildirmeyen 18 doktor hakkında 2 yıldan 3.5 yıla kadar hapis istedi.
BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sağlık görevlileri hakkında ‘suçu bildirmeme’ iddiasıyla başlattığı soruşturmada sona gelindi. İddianamede gebelik teşhisi konulan çocuk sayısının 288’i Suriyeli 348 kişi olduğu, bunlardan 34’ünün 15 yaşından, 95’inin 16 yaşında, 203’ünün 17 yaşında küçük olduğu ve bildirim formu düzenlenmediğinin tespit edildiği belirtildi.
BİLDİRİLMESİ ZORUNLU
İddianamede Türk Ceza Kanunu’na göre 15 yaşından büyük kişiler için şikâyete bağlı bir suç olan cinsel istismarın, 15 yaş altı hamile olduğu tespit edilen çocuklar için doktorlar tarafından bildirimi zorunlu olduğu kaydedildi. Buna rağmen bildirimi yapmayan doktorların listesi istendi. Gelen cevap yazısında 15 yaş altı hamile başvurusunun 51 olduğu ancak bu kişilerden 17’sinin bildiriminin yapıldığı, 34’ünün bildiriminin yapılmadığı belirtildi. 34 hamile çocuğu muayene eden ve tespitleri yapan 18 doktorun sorumluluğunun bulunduğu anlatıldı. Bildirim yapmayan doktorlar E.V.K., C.İ, N.A, Ü.H, N.K.A, Ö.A, I.Ş.Y, Ö.A, M.E.Ö. ve G.A.’nın ‘zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi. 1’er vakayı bildirmedikleri anlaşılan doktorlar E.U, H.E.A, İ.A.K, İ.B, M.T.K, O.Y, Ş.Y.A, Y.C. için ise ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçundan 2 yıla kadar hapisleri istendi. 2017’de de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 115 hamile çocuğun polise bildirilmediği ortaya çıkmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle