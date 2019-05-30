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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR - İSTANBUL
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Hamile çocukları saklamak’tan 18 doktora dava

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‘Hamile çocukları saklamak’tan 18 doktora dava

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017’de yaşayanan hamile çocuk skandalının adresi, 2018’de Bağcılar oldu. Hastaneye başvuran ve yaşları 15’ten küçük olan 34 hamile çocukla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, hastaların durumunu zamanında emniyete bildirmeyen 18 doktor hakkında 2 yıldan 3.5 yıla kadar hapis istedi.

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sağlık görevlileri hakkında ‘suçu bildirmeme’ iddiasıyla başlattığı soruşturmada sona gelindi. İddianamede gebelik teşhisi konulan çocuk sayısının 288’i Suriyeli 348 kişi olduğu, bunlardan 34’ünün 15 yaşından, 95’inin 16 yaşında, 203’ünün 17 yaşında küçük olduğu ve bildirim formu düzenlenmediğinin tespit edildiği belirtildi.

BİLDİRİLMESİ ZORUNLU

İddianamede Türk Ceza Kanunu’na göre 15 yaşından büyük kişiler için şikâyete bağlı bir suç olan cinsel istismarın, 15 yaş altı hamile olduğu tespit edilen çocuklar için doktorlar tarafından bildirimi zorunlu olduğu kaydedildi. Buna rağmen bildirimi yapmayan doktorların listesi istendi. Gelen cevap yazısında 15 yaş altı hamile başvurusunun 51 olduğu ancak bu kişilerden 17’sinin bildiriminin yapıldığı, 34’ünün bildiriminin yapılmadığı belirtildi. 34 hamile çocuğu muayene eden ve tespitleri yapan 18 doktorun sorumluluğunun bulunduğu anlatıldı. Bildirim yapmayan doktorlar E.V.K., C.İ, N.A, Ü.H, N.K.A, Ö.A, I.Ş.Y, Ö.A, M.E.Ö. ve G.A.’nın ‘zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi. 1’er vakayı bildirmedikleri anlaşılan doktorlar E.U, H.E.A, İ.A.K, İ.B, M.T.K, O.Y, Ş.Y.A, Y.C. için ise ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçundan 2 yıla kadar hapisleri istendi. 2017’de de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 115 hamile çocuğun polise bildirilmediği ortaya çıkmıştı.

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