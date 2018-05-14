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    Kentte 'gri araç' alarmı... Polis didik didik arıyor

    Ömer KOÇ/DHA
    14.05.2018 - 13:19 | Son Güncelleme:

    KAHRAMANMARAŞ’ta dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarparak ağır yaraladığı 5 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık (31) kazanın ardından, kızı Hatice Sinem Kanadıkırık da (5) bu sabah hastanede öldü. Polis, kazadan sonra kaçan gri otomobilinin sürücüsünü arıyor.

    Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı’nda dün akşam saat 21.30 sıralarında Hüsame Kanadıkırık, eşi Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hıza gelen bir otomobil, 5 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık ve elinden tuttuğu kızı Hatice Sinem’e çarptı. Hüsame Kanadıkırık son anda yara almadan kurtulurken, sürücü bir an bile duraksamadan olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralanan Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Lütfiye Kanadıkırık ve karnındaki bebeği kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    İlk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Hatice Sinem Kanadıkırık da dün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

    Kentte gri araç alarmı... Polis didik didik arıyor

    SAĞ TARAFI HASARLI GRİ OTOMOBİL

    Kazanın ardından polis alarma geçti. Kaza yerindeki tüm güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, hamile kadın ve kızın ölümüne neden olan otomobilin gri renkli olduğunu, kaza sonrası aracın sağ tarafında hasar meydana geldiğini saptadı.

    Otomobilin bulunması ve sürücünün yakalanması için çevre illere de bilgi vererek çalışma başlatıldı. Polis, tüm gri renkli otomobilleri tek inceliyor.

    Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem’in cansız bedenleri ise otopsilerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Anne- kızın cenazeleri, toprağa verilmek üzere Kale Mahallesi’ne götürüldü.

    Etiketler: trafik kazası , gaziantep , gündem
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