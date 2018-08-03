"Hamas'Ä±n iki numaralÄ± ismi" Aruri Gazze'ye dÃ¶ndÃ¼

"Hamas'Ä±n iki numaralÄ± ismi" Aruri Gazze'ye döndü
Filistin Ä°slami direniÅŸ hareketi Hamas'Ä±n sÃ¼rgÃ¼nde bulunan iki numaralÄ± ismi Salih el-Aruri, MÄ±sÄ±r sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek Gazze Åžeridi'ne dÃ¶ndÃ¼.Filistin Ä°slami direniÅŸ hareketi Hamas'Ä±n sÃ¼rgÃ¼nde bulunan iki numaralÄ± ismi Salih el-Aruri, MÄ±sÄ±r sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek Gazze Åžeridi'ne dÃ¶ndÃ¼.Â Â Â Â Â Â Â
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± BasÄ±n Ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, aralarÄ±nda Hamas Siyasi BÃ¼ro Ã¼yeleri Husam Bedran, Ä°zzet er-RiÅŸk ve Musa Ebu Merzuk'un da olduÄŸu Aruri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Hamas heyetinin sÄ±nÄ±rÄ±n Gazze tarafÄ±na geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Aruri ve beraberindeki heyet, Hamas lideri Ä°smail Heniyye ve Siyasi BÃ¼ro Ã¼yeleri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. Hamas BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih el-Aruri, 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana yurt dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¼rgÃ¼nde bulunuyordu.
"GÃ–RÃœÅžMELER UMUT VERÄ°CÄ°"
Aruri'nin Gazze'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Ä°srail ve Filistin medyasÄ±nda, "Hamas ve Ä°srail arasÄ±nda uzun vadeli bir anlaÅŸma iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ taraflar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle alakalÄ± olduÄŸu" yÃ¶nÃ¼nde yorumlandÄ±. Ä°srail'in Haaretz gazetesi, Tel Aviv yÃ¶netiminin sÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden "umutlu" olduÄŸunu yazdÄ±.
Hamas-Ä°srail gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin son dakikada akamete uÄŸrama ihtimalinin her zaman bulunduÄŸu vurgulanan haberde, bununla birlikte "hem Filistin hem de Ä°srail tarafÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin iyi gittiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde sinyaller verdiÄŸi" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ã–te yandan, Yediot Ahronot gazetesi de Aruri'nin, "Gazze'ye giriÅŸine izin veren Ä°srail'in kendisini herhangi bir saldÄ±rÄ±yla hedef almayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde MÄ±sÄ±r Ã¼zerinden gÃ¼vence verdiÄŸini" kaydetti.
MÄ±sÄ±r'Ä±n ara buluculuÄŸunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilen Hamas-Ä°srail gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) OrtadoÄŸu Ã–zel KoordinatÃ¶rÃ¼ Nicolay Mladenov'un Ã¶nemli bir rol oynadÄ±ÄŸÄ± bilgisine de yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde yer verildi.Â Â
HAMAS HEYETÄ° MISIR'DA
AA muhabirinin Hamas'a yakÄ±n kaynaklardan edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de bulunan Hamas'tan Ã¼st dÃ¼zey bir heyet MÄ±sÄ±r istihbaratÄ±yla, Filistin ulusal birliÄŸi ve Ä°srail ile Gazze'deki direniÅŸ Ã¶rgÃ¼tleri arasÄ±nda uzun vadeli bir ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± saÄŸlanmasÄ± iÃ§in yoÄŸun gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
Hamas Enformasyon Dairesi BaÅŸkanÄ± Rafet Murre de yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Hamas'Ä±n Filistin'de milli birlik arayÄ±ÅŸÄ±na ve Filistin halkÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± gÃ¶zeten uzlaÅŸÄ± arayÄ±ÅŸlarÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu" belirtti.
NETANYAHU YURT DIÅžI ZÄ°YARETÄ°NÄ° Ä°PTAL ETTÄ°Â
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun ilerleyen gÃ¼nlerde Kolombiya'ya yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ziyareti "Gazze'deki geliÅŸmeler nedeniyle iptal ettiÄŸini" aÃ§Ä±klamasÄ± Ä°srail basÄ±nÄ±nda, Tel Aviv yÃ¶netimi ile Filistinli taraflar arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde deÄŸerlendirildi.
Haaretz gazetesi, Ä°srail GÃ¼venlik Kabinesinin Hamas ile muhtemel bir anlaÅŸmayÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere pazar gÃ¼nÃ¼ toplanmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini yazdÄ±.
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GAZZE HALKI GELÄ°ÅžMELERÄ° YAKINDAN TAKÄ°P EDÄ°YOR
Bu arada, Gazze'de bulunan AA muhabiri, sÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle ilgili sokaÄŸÄ±n nabzÄ±nÄ± tuttu. Ä°srail ablukasÄ± altÄ±nda 12 yÄ±l boyunca bÃ¼yÃ¼k bir insani kriz yaÅŸayan Gazzeliler, son geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ediyor. Sokakta hemen herkesin dilinde, "Ä°srailli ve Filistinli taraflar arasÄ±nda uzun vadeli bir anlaÅŸma olabileceÄŸi ve bunun ablukayÄ± hafifleterek yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirebileceÄŸi ihtimali" dolaÅŸÄ±yor.
Bununla birlikte 2006'dan beri devam eden ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ya da hafifletilmesi ile ilgili geÃ§miÅŸte yÃ¼rÃ¼tÃ¼len giriÅŸimler sonuÃ§suz kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Gazze'deki Filistinliler son geliÅŸmelere temkinli yaklaÅŸÄ±yor. GÃ¼nÃ¼n ortalama sadece yaklaÅŸÄ±k dÃ¶rtte birinde elektrik hizmeti alabilen, su ve saÄŸlÄ±k hizmetleri gibi temel insani ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermekte bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan Gazzeliler, iÃ§lerinde bulunduklarÄ± bu durumu dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemine taÅŸÄ±mak iÃ§in mart ayÄ±ndan beri yaptÄ±klarÄ± gÃ¶sterilerde 150'den fazla ÅŸehit verdi.
Salih el-Aruri kimdir?
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kenti yakÄ±nÄ±nda bulunan Arura beldesinde 1966 yÄ±lÄ±nda doÄŸan Salih el-Aruri, El-Halil Ãœniversitesi Ä°lahiyat BÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu.
Hamas'Ä±n silahlÄ± kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ±'nÄ±n BatÄ± Åžeria'daki ilk yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n kurulmasÄ±nda yer alan Aruri, 1992 yÄ±lÄ±nda Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve 15 yÄ±l hapse mahkum edildi.
Aruri, 2007 yÄ±lÄ±nda hapisten Ã§Ä±ktÄ±ktan 3 ay sonra tekrar tutuklandÄ± ve hakkÄ±nda 3 yÄ±l daha hapis kararÄ± verildi. Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi, daha sonra Aruri'nin serbest bÄ±rakÄ±lÄ±p Filistin dÄ±ÅŸÄ±na sÃ¼rgÃ¼n edilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.Â LÃ¼bnan'dan Gazze'ye bugÃ¼n dÃ¶nen Aruri, sÃ¼rgÃ¼n hayatÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± da TÃ¼rkiye'de geÃ§irdi.Â Â Â
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