'Hamama gidelim, çok eğleniriz' demişti... 'Bu karar emsal niteliğinde!'

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen birinci dosyanın karar duruşmasında cinsel istismar ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Sevim, ikinci dosyada ise 12 yıl hapis cezası aldı.

EMSAL NİTELİĞİNDE

Kararla ilgili Hürriyet’e konuşan müşteki avukatı Nadire Kuptan, “Toplam 8 çocuğumuzla ilgili yargılama yapılıyor. Şu ana kadar 2 dosyanın karara bağlandığını biliyorum. Benim baktığım dosyada sanık toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Bu karar emsal niteliğinde” dedi.

Cinsel istismar davasındaki diğer avukat Ramazan İnci ise şu bilgileri verdi:



“Sadece ağır cezada değil, asliye ceza mahkemelerinde de dosyalar var. Mağdur kızlarımız gerçekten zor günler geçirmiş. Mahkemelerin hızlı ve caydırıcı cezalar vermesi bizi de sevindirdi. Çıkan kararlar ve sanığın yaşı da göz önüne alındığında bir daha dışarı çıkamayacağını düşünüyorum.”

KIZLARIMIZ ÖRNEK OLDU

Çıkan kararla ilgili konuşan anne N., “Adalet gereken cezayı verdi. Daha da verecek. Çünkü 6 kızımızın daha dosyası var. O duruşmalarda da bulunacağım. Bizim kızlarımızın yaşadıklarını başkası yaşamasın. Bu karar herkese örnek olsun. Tacize susmayan tüm kızlarımızı da alınlarından öpüyorum” diye konuştu.

NE OLMUŞTU



Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturmanın sonunda tutuklanan R.S. hakkında istismar ve taciz suçlamasıyla Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılırken, öğrenci ve velilerin serviste ve okul bahçesinde yaşananlara ilişkin verdiği ifadeler kan dondurmuştu.

'PORNO İZLETİRLER'

Başından geçenleri anlatan öğrenci Z.(14), “Servis şoförü bize ‘Beraber hamama gidelim çok eğleniriz’ diyordu. Ayrıca ‘Yalnız gezmeyin sizi kaçırıp porno izletirler’ şeklinde anlam veremediğimiz uyarılar yapıyordu. Zaman zaman vücuduma da dokundu. Bir gün beni servis aracının arkasına çağırıp gazete kâğıdına sarılı çikolata verdi, ‘Bunu arkadaşlarına anlatma kıskanırlar. Ben seni onlardan ayrı tutuyorum’ dedi” diye konuşmuştu.

Okul Müdürü Rahmi Çiftçi ise şöyle demişti: “Yönetim olarak olayı duyar duymaz polise haber verdik. Zaten şahıs da tutuklandı. Velilerin tepkisini anlıyorum. Kendileriyle bizzat görüştüm. Bu kişiyle ilgili daha önce herhangi bir şikâyet gelmemişti. Yargı yapılanların hesabını soracaktır.”

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