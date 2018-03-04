Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Hamam ve saunaya fuhuş baskını!

    Hamam ve saunaya fuhuş baskını!

    DHA
    04.03.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:

    Antalya'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği fuhuş operasyonunda 3’ü Özbekistan vatandaşı olmak üzere fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı. Operasyonda 1’i kadın iki kişi gözaltına alındı. 

     

    Antalya’da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinin ardından Manavgat ve Serik ilçelerinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen hamam ve saunalara eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda fuhşa zorlanan 3’ü Özbekistan vatandaşı olmak üzere 6 kadın kurtarılırken, kadınları pazarladığı belirtilen 1’i kadın iki şüpheli gözaltına alındı.

    Gece yarısı sağlık kontrolünden geçirilen 6 kadından 3’ü Göç İdaresi’ne teslim edildi. İki şüpheli ise ifadesine başvurulmak üzere Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

     

    Etiketler: Antalya , hamam , fuhuş , operasyon , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri