HamallÄ±k yapan 'kumpas maÄŸduru' astsubaya mahkemeden iyi haber

ManisalÄ± Ã–nder Ã‡ayÄ±r, 2006 yÄ±lÄ±nda Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda astsubay olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±. Ã‡eÅŸitli illerde Ã§alÄ±ÅŸan Ã‡ayÄ±r'Ä±n ismi, DiyarbakÄ±r'daki 8'inci Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, 2013 yÄ±lÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n kumpas davalarÄ±ndan olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan Ä°zmir merkezli askeri casusluk soruÅŸturmasÄ±na dahil edildi. Ã‡ayÄ±r'Ä±n, Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisi olmakla suÃ§lanan kadÄ±nla gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisinin bulunduÄŸu, onunla sÄ±k sÄ±k sanal ortamda cinsel iÃ§erikli konuÅŸtuÄŸu, hem kendi birliÄŸi hem de farklÄ± birlikler hakkÄ±nda bilgiler verdiÄŸi iddia edildi. Bu iddialar Ã¼zerine hakkÄ±nda Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n da soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–nder Ã‡ayÄ±r, Åžubat 2014 tarihinde ordudan atÄ±ldÄ±.

TSK'dan atÄ±lmasÄ±ndan sonra Ã–nder Ã‡ayÄ±r'Ä±n ismi, suÃ§landÄ±ÄŸÄ± askeri casusluk davasÄ±na da dahil edilmedi. TÃ¼m bunlarÄ± kanÄ±t olarak sunan, ayrÄ±ca kendisine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyen Ã–nder Ã‡ayÄ±r, kararÄ±n dÃ¼zeltilmesi iÃ§in Askeri YÃ¼ksek Ä°dare Mahkemesi'ne baÅŸvurdu. Ancak Askeri YÃ¼ksek Ä°dare Mahkemesi, 16 AralÄ±k 2014 tarihinde ordudan ihraÃ§ kararÄ±nÄ± onadÄ±.

HEM HAMALLIK YAPTI HEM DE HUKUK MÃœCADELESÄ° VERDÄ°

Meslekten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸayan Ã–nder Ã‡ayÄ±r, geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ memleketi Manisa'nÄ±n Salihli ilÃ§esinde, ailesini geÃ§indirmek adÄ±na inÅŸaatlarda iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da sebze meyve halinde hamallÄ±k yapmaya baÅŸladÄ±. Ancak bir yandan hamallÄ±k yapan Ã‡ayÄ±r, bir yandan da hukuk mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baÅŸvuru hakkÄ±nÄ± kullandÄ±. BaÅŸvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 21 Mart 2018 tarihinde verdiÄŸi kararÄ±nda Ã–nder Ã‡ayÄ±r'Ä±n ordudan atÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± hak ihlali saydÄ±. YÃ¼ksek mahkeme, Ã‡ayÄ±r hakkÄ±ndaki soruÅŸturmanÄ±n kurallara ve yasalara uygun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterdi.

GÃ–REVÄ°NE Ä°ADESÄ°NE KARAR VERÄ°LDÄ°

Anayasa Mahkemesi'nin kararÄ±ndan sonra Ã–nder Ã‡ayÄ±r avukatÄ± Mehmet Erkan AkkuÅŸ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla DiyarbakÄ±r 1'inci Ä°dare Mahkemesi'ne baÅŸvurdu. Dava dosyasÄ±nÄ± inceleyen Ä°dare Mahkemesi, Ã‡ayÄ±r'Ä±n TSK'dan atÄ±lmasÄ±na neden olan soruÅŸturmada neyle suÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ±n somut delillere dayandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ifadesini alan askeri gÃ¶revlilerin kimliklerinin yazÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ifadedeki bazÄ± bÃ¶lÃ¼mler ile sesli kaydÄ±n ise karartÄ±lÄ±p imha edildiÄŸini saptadÄ±. SoruÅŸturmada suÃ§lamalarÄ±n ayrÄ±ca iÅŸ deÄŸil Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili olduÄŸu kanaatine varÄ±lÄ±p, Ã–nder Ã‡ayÄ±r'Ä±n tekrar gÃ¶revine iade edilmesine karar verildi. AyrÄ±ca Ã–nder Ã‡ayÄ±r'Ä±n TSK'dan ayrÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re boyunca almasÄ± gereken yaklaÅŸÄ±k 250 bin TL'nin de Ã¶denmesine hÃ¼kmedildi.

ÃœNÄ°FORMASINA KAVUÅžACAÄžI GÃœNÃœ BEKLÄ°YOR

Karar sonrasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸayan, hukuk mÃ¼cadelesinden zaferle Ã§Ä±kan, halen para kazanmak adÄ±na Salihli'de hamallÄ±k yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ã–nder Ã‡ayÄ±r, mahkeme kararÄ±nÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ±n onayÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinden sonra bÃ¼yÃ¼k onurla taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¼niformasÄ±na kavuÅŸacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

'BEÅž YIL SONRA MESLEÄžÄ°NE GERÄ° DÃ–NDÃœRDÃœK'

DavayÄ± baÅŸÄ±ndan beri takip eden avukat Mehmet Erkan AkkuÅŸ ise "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki FETÃ– Ã¼yelerinin anayasaya, savunma hakkÄ±na ve Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸine aykÄ±rÄ± olarak yaptÄ±klarÄ± sorgulama nedeniyle meslekten attÄ±ÄŸÄ± Ã–nder Ã‡ayÄ±r'Ä±, alnÄ±nÄ±n akÄ±yla beÅŸ yÄ±l sonra mesleÄŸine geri dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼k. Bu emsal teÅŸkil eden kararla Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde yapÄ±lan sorgulamalarÄ±n psikolojik baskÄ±, tehdit ve yÄ±ldÄ±rmayla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da karara baÄŸlanmÄ±ÅŸ oldu. MÃ¼vekkilim mesleÄŸinden ayrÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te, aile bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ daÄŸÄ±lma noktasÄ±na gelmiÅŸ, mÃ¼vekkilimin Ã§ocuklarÄ± dahi TSK'dan atÄ±lmÄ±ÅŸ olmanÄ±n toplum nezdindeki Ã¶teleme ve hor gÃ¶rme psikolojisini yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼vekkilim mesleÄŸinden ayrÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te Ã§oÄŸu zaman iÅŸsiz kalmÄ±ÅŸ Ã§oÄŸu zaman da yevmiye usulÃ¼ gÃ¼ndelik, vasÄ±fsÄ±z iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸarak alÄ±n teriyle, ailesiyle birlikte hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

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