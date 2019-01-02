HamallÄ±k yapan 'kumpas maÄŸduru' astsubaya mahkemeden iyi haber

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriHamallÄ±k yapan 'kumpas maÄŸduru' astsubaya mahkemeden iyi haber
GeriGÃ¼ndem HamallÄ±k yapan 'kumpas maÄŸduru' astsubaya mahkemeden iyi haber
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
Taylan YILDIRIM/Ä°ZMÄ°R, (DHA)
02.01.2019 - 11:22, Son GÃ¼ncelleme:

HamallÄ±k yapan 'kumpas maÄŸduru' astsubaya mahkemeden iyi haber

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HamallÄ±k yapan 'kumpas maÄŸduru' astsubaya mahkemeden iyi haber

Ä°ZMÄ°R'deki, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n beraat ettiÄŸi askeri casusluk davasÄ±nÄ±n soruÅŸturmasÄ±nda adÄ± geÃ§en, Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisi olduÄŸu iddia edilen kadÄ±nla iliÅŸkisi bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden (TSK) atÄ±lan, ailesini geÃ§indirebilmek iÃ§in sebze halinde hamallÄ±k yapmak zorunda kalan Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Ã–nder Ã‡ayÄ±r, 5 yÄ±ldÄ±r verdiÄŸi hukuk mÃ¼cadelesinde mutlu sona ulaÅŸtÄ±. GÃ¶revine iade edilmesine karar verilen Ã‡ayÄ±r'Ä±n, TSK'dan ayrÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re boyunca almasÄ± gereken yaklaÅŸÄ±k 250 bin TL'nin de Ã¶denmesine hÃ¼kmedildi. Halen hamallÄ±k yapan Ã‡ayÄ±r, mahkeme kararÄ±nÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ±n onayÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesiyle Ã¼niformasÄ±na kavuÅŸmayÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediÄŸini sÃ¶yledi.

ManisalÄ± Ã–nder Ã‡ayÄ±r, 2006 yÄ±lÄ±nda Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda astsubay olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±. Ã‡eÅŸitli illerde Ã§alÄ±ÅŸan Ã‡ayÄ±r'Ä±n ismi, DiyarbakÄ±r'daki 8'inci Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, 2013 yÄ±lÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n kumpas davalarÄ±ndan olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan Ä°zmir merkezli askeri casusluk soruÅŸturmasÄ±na dahil edildi. Ã‡ayÄ±r'Ä±n, Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisi olmakla suÃ§lanan kadÄ±nla gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisinin bulunduÄŸu, onunla sÄ±k sÄ±k sanal ortamda cinsel iÃ§erikli konuÅŸtuÄŸu, hem kendi birliÄŸi hem de farklÄ± birlikler hakkÄ±nda bilgiler verdiÄŸi iddia edildi. Bu iddialar Ã¼zerine hakkÄ±nda Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n da soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–nder Ã‡ayÄ±r, Åžubat 2014 tarihinde ordudan atÄ±ldÄ±.

TSK'dan atÄ±lmasÄ±ndan sonra Ã–nder Ã‡ayÄ±r'Ä±n ismi, suÃ§landÄ±ÄŸÄ± askeri casusluk davasÄ±na da dahil edilmedi. TÃ¼m bunlarÄ± kanÄ±t olarak sunan, ayrÄ±ca kendisine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyen Ã–nder Ã‡ayÄ±r, kararÄ±n dÃ¼zeltilmesi iÃ§in Askeri YÃ¼ksek Ä°dare Mahkemesi'ne baÅŸvurdu. Ancak Askeri YÃ¼ksek Ä°dare Mahkemesi, 16 AralÄ±k 2014 tarihinde ordudan ihraÃ§ kararÄ±nÄ± onadÄ±.

HEM HAMALLIK YAPTI HEM DE HUKUK MÃœCADELESÄ° VERDÄ°

Meslekten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸayan Ã–nder Ã‡ayÄ±r, geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ memleketi Manisa'nÄ±n Salihli ilÃ§esinde, ailesini geÃ§indirmek adÄ±na inÅŸaatlarda iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da sebze meyve halinde hamallÄ±k yapmaya baÅŸladÄ±. Ancak bir yandan hamallÄ±k yapan Ã‡ayÄ±r, bir yandan da hukuk mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baÅŸvuru hakkÄ±nÄ± kullandÄ±. BaÅŸvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 21 Mart 2018 tarihinde verdiÄŸi kararÄ±nda Ã–nder Ã‡ayÄ±r'Ä±n ordudan atÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± hak ihlali saydÄ±. YÃ¼ksek mahkeme, Ã‡ayÄ±r hakkÄ±ndaki soruÅŸturmanÄ±n kurallara ve yasalara uygun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterdi.

GÃ–REVÄ°NE Ä°ADESÄ°NE KARAR VERÄ°LDÄ°

Anayasa Mahkemesi'nin kararÄ±ndan sonra Ã–nder Ã‡ayÄ±r avukatÄ± Mehmet Erkan AkkuÅŸ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla DiyarbakÄ±r 1'inci Ä°dare Mahkemesi'ne baÅŸvurdu. Dava dosyasÄ±nÄ± inceleyen Ä°dare Mahkemesi, Ã‡ayÄ±r'Ä±n TSK'dan atÄ±lmasÄ±na neden olan soruÅŸturmada neyle suÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ±n somut delillere dayandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ifadesini alan askeri gÃ¶revlilerin kimliklerinin yazÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ifadedeki bazÄ± bÃ¶lÃ¼mler ile sesli kaydÄ±n ise karartÄ±lÄ±p imha edildiÄŸini saptadÄ±. SoruÅŸturmada suÃ§lamalarÄ±n ayrÄ±ca iÅŸ deÄŸil Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili olduÄŸu kanaatine varÄ±lÄ±p, Ã–nder Ã‡ayÄ±r'Ä±n tekrar gÃ¶revine iade edilmesine karar verildi. AyrÄ±ca Ã–nder Ã‡ayÄ±r'Ä±n TSK'dan ayrÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re boyunca almasÄ± gereken yaklaÅŸÄ±k 250 bin TL'nin de Ã¶denmesine hÃ¼kmedildi.

ÃœNÄ°FORMASINA KAVUÅžACAÄžI GÃœNÃœ BEKLÄ°YOR

Karar sonrasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸayan, hukuk mÃ¼cadelesinden zaferle Ã§Ä±kan, halen para kazanmak adÄ±na Salihli'de hamallÄ±k yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ã–nder Ã‡ayÄ±r, mahkeme kararÄ±nÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ±n onayÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinden sonra bÃ¼yÃ¼k onurla taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¼niformasÄ±na kavuÅŸacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

'BEÅž YIL SONRA MESLEÄžÄ°NE GERÄ° DÃ–NDÃœRDÃœK'

DavayÄ± baÅŸÄ±ndan beri takip eden avukat Mehmet Erkan AkkuÅŸ ise "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki FETÃ– Ã¼yelerinin anayasaya, savunma hakkÄ±na ve Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸine aykÄ±rÄ± olarak yaptÄ±klarÄ± sorgulama nedeniyle meslekten attÄ±ÄŸÄ± Ã–nder Ã‡ayÄ±r'Ä±, alnÄ±nÄ±n akÄ±yla beÅŸ yÄ±l sonra mesleÄŸine geri dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼k. Bu emsal teÅŸkil eden kararla Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde yapÄ±lan sorgulamalarÄ±n psikolojik baskÄ±, tehdit ve yÄ±ldÄ±rmayla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da karara baÄŸlanmÄ±ÅŸ oldu. MÃ¼vekkilim mesleÄŸinden ayrÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te, aile bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ daÄŸÄ±lma noktasÄ±na gelmiÅŸ, mÃ¼vekkilimin Ã§ocuklarÄ± dahi TSK'dan atÄ±lmÄ±ÅŸ olmanÄ±n toplum nezdindeki Ã¶teleme ve hor gÃ¶rme psikolojisini yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼vekkilim mesleÄŸinden ayrÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te Ã§oÄŸu zaman iÅŸsiz kalmÄ±ÅŸ Ã§oÄŸu zaman da yevmiye usulÃ¼ gÃ¼ndelik, vasÄ±fsÄ±z iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸarak alÄ±n teriyle, ailesiyle birlikte hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

Â

HamallÄ±k yapan kumpas maÄŸduru astsubaya mahkemeden iyi haber

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (02.01.2019)Ä°ÅŸte Türkiye ve dünya gündemine dair geliÅŸmeler, son 24 saatte yaÅŸanan olaylar..
daha fazla video iÃ§in
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Otel sahibinden organizatÃ¶re... Cinayetin ortaklarÄ±!

Ankara'da sÄ±r Ã¶lÃ¼m! Erkek arkadaÅŸÄ± konuÅŸtu...

6 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼! Koska kardeÅŸlerin davasÄ±nda karar

Ä°stanbul'da kar yaÄŸacak mÄ±? Meteorolojiden dikkat Ã§eken uyarÄ±..