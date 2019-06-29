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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)
29.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Hamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubay üniformasına kavuştu

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Hamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubay üniformasına kavuştu

İzmir'de tüm sanıkların beraat ettiği FETÖ kumpası askeri casusluk davasının soruşturmasında adı geçen, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen kadınla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atılan, ailesini geçindirebilmek için sebze halinde hamallık yapmak zorunda kalan Astsubay Üstçavuş Önder Çayır (34) yıllardır verdiği hukuk mücadelesiyle hayaline yeniden kavuştu. Çayır, bakanlığın kararı onaylamasından sonra çok sevdiğini ve gururla taşıdığını söylediği üniformasını tekrar giyip görevine başladı.

Manisalı Önder Çayır, 2006 yılında hayatındaki en büyük hayalini gerçekleştirip TSK'ya girdi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olarak göreve başladı. Çeşitli illerde görev yapan Önder Çayır'ın ismi son olarak Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevliyken 2013 yılında FETÖ'nün İzmir merkezli yaptığı kumpas operasyonlarından kamuoyunda askeri casusluk olarak bilinen 'gizli bilgi ve belge bulundurma' davasına dahil edildi. Çayır, soruşturmada örgüt yöneticisi olmakla suçlanan kadınla gönül ilişkisinin bulunduğu, onunla sık sık sanal ortamda cinsel içerikli konuştuğu, bunların yanı sıra ona hem kendi birliği, hem de farklı birlikler hakkında bilgiler verdiği iddialarıyla suçlandı. Bu iddialar üzerine hakkında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nın da soruşturma yürüttüğü Önder Çayır, Şubat 2014 tarihinde ordudan kesin olarak atıldı.

FETÖ'NÜN ASKERİ YARGIDAKİ TEMSİLCİLERİ KARARI ONADI

TSK'dan atılmasından sonra Önder Çayır'ın ismi suçlandığı askeri casusluk soruşturmasına ise dahil edilmedi. Tüm bunları kanıt olarak sunan, ayrıca kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Önder Çayır, kararın düzeltilmesi için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Ancak darbe öncesinde FETÖ'nün en etkili olduğu kurumlardan birisi durumunda olan ve sonradan kapatılan Askeri İdare Mahkemesi, 16 Aralık 2014 tarihinde kararı onadı.

HEM HAMALLIK YAPTI HEM DE HUKUK MÜCADELESİ VERDİ

Yaşadığı haksızlık sonrasında görevinden atıldığı için büyük üzüntü yaşayan Önder Çayır, geri döndüğü memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde de ailesini geçindirmek adına inşaatlarda işçi olarak çalıştı. Sonra da sebze meyve halinde hamallık yapmaya başladı. Ancak bir yandan hamallık yapan Çayır, bir yandan da hukuk mücadelesini sürdürdü. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullandı. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 21 Mart 2018 tarihinde verdiği kararında Önder Çayır'ın ordudan atılması kararını hak ihlali saydı.

Mahkeme, Çayır hakkındaki soruşturmanın kurallara ve yasalara uygun yapılmadığını gerekçe gösterdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra Önder Çayır, Avukatı Mehmet Erkan Akkuş aracılığıyla Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dosyasını inceleyen İdare Mahkemesi, Çayır'ın TSK'dan atılmasına neden olan soruşturmada neyle suçlandığının somut delillere dayandırılmadığını, ifadesini alan askeri görevlilerin kimliklerinin yazılmadığını, ifadedeki bazı bölümler ile sesli kaydın ise karartılıp imha edildiğini saptadı. Suçlamaların ayrıca iş değil, özel hayatıyla ilgili olduğu kanaatine varılıp Önder Çayır'ın tekrar görevine iade edilmesine karar verildi. Ayrıca Önder Çayır'ın TSK'dan ayrı kaldığı süre boyunca alması gereken yaklaşık 250 bin TL'nin de ödenmesine hükmedildi.

HAYALİM DEDİĞİ ÜNİFORMASINA TEKRAR KAVUŞTU

Mahkeme kararı sonrasında Astsubay Üstçavuş Önder Çayır, avukatı Mehmet Erkan Akkuş aracılığıyla bu kez de Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık bünyesinde yapılan araştırma ve yazışma ve işlemlerden sonra Önder Çayır'ın göreve iadesine onay çıktı. Çayır, bu onay sonrasında da yıllardır çok sevdiğini ve gururla taşıdığını söylediği üniformasını tekrar giydi. Görev yeri olan Diyarbakır'da silah arkadaşlarıyla teröre karşı omuz omuza mücadelesine başladı.

Hamallık yapan kumpas mağduru astsubay üniformasına kavuştu

 

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