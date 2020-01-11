Halvet ne demek? Halvet nedir? Halvet TDK kelime anlamı

Halvet, Arapça kelime halvet, tenha, bakım, yalnızlık ve yalnızlık için mahremiyet. Yarısı her şey için tenha ve arzu edilen bir yer, aklınıza takılanlardan kurtulmak ve başarısızlığın eşiğinde olmak her şeyi tercih etmektir.

Halvet yalnız olmak, yalnız olmak, yalnız biriyle konuşmak ve kimsenin içeri girmesine izin vermemek demektir. Girmek, karar vermek, ibadet etmek, zikir etmek ve meşgul olmak için yalnız bir odaya katılmak, adı verilen bir odaya yerleşmek yarıya kapalı. Yalnızlığa girmek demek tenha bir yerde tek başına oturmak demektir.

Halvet Ne Demek

Kırk gün halk eğitimine de halvet denir. Bildiğiniz gibi, Farsçada ordeal sözlük kelimesinden (kırk) kelimesinden alınmıştır. Bu terim, zorlukların üstesinden gelmek ve ıstırap çekmek anlamında “cazibenin davalarını doldurmak” veya “cazibenin davaları” şeklinde kullanılmıştı.

Mistik bir sebat olarak Halvet, gerçeklerle gizli bir sohbet olarak tanımlanabilir. Sofya’da “yarım” terimi, Şeyh’in ekibi ve öğrencinin karanlık ve dar bir odada zaman geçirmesine ve ibadet, dua, dinleme, zikir ve fikirlerle vakit geçirmesine izin vermesi için kullanılan terimdir. Ancak, yarım kutular genellikle kırk gün sürer.

Halvet Nedir?

Kapalı bir ev veya başkalarının kendilerini bir arada göremediği ve yalnız bırakıldığı bir oda gibi gerçek bir düğün sonrası eşler. Birlikte, sokakta, yolda, camide, perdesiz bir yerde, kapı ve pencereleri olan açık bir evde kalırsanız, yarısı doğmaz. Gerçek yarının farkına varmanın yanı sıra, kötülük, duyuların ve doğal engellerin yokluğu için bir koşul vardır.