Haluk Özener kimdir? Haluk Özener'in biyografisi

İTÜ, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden 1988'de mezun olan Özener, Boğaziçi Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı.

Akademik kariyerine 1989'da araştırma görevlisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde başlayan Özener, 2005-2007'de enstitünün Jeodezi Anabilim Dalı Başkanlığını sürdürdü. Bir süre İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü'nde görev alan Özener, 2009'da Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör unvanı ile tekrar göreve başladı. Özener, 2010'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Yaklaşık 50 uluslararası ve ulusal araştırma projesinde, yürütücü, danışman ve araştırmacı olarak akademik çalışma yapan Prof. Dr. Haluk Özener'in, SCI ve SCI-Expanded gibi endekslerce taranan makale, bildiri, kitap ve rapor şeklinde 250'nin üzerinde bilimsel yayını bulunuyor. Özener ayrıca, 30'un üzerinde bilimsel toplantıda düzenleyici, oturum başkanı, bilimsel komite üyesi olarak görev yaptı.