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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 22:39, Son Güncelleme:

Ahbap nasıl ortaya çıktı?

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Ahbap nasıl ortaya çıktı?

Sevilen şarkıcı Haluk Levent, CNN TÜRK'te '40' programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Haluk Levent, onlarca insana yardımeli uzatan "Ahbap" grubunun nasıl ortaya çıktığını açıkladı

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a ünlü şarkıcı Haluk Levent konuk oldu.

Ahbap nasıl ortaya çıktı? İlk kime ve nasıl bir yardımınız oldu?

Aslında “Ahbap” çok önceden vardı ancak “Ahbap” adı altında değildi. Arkadaş grubumla sosyal medyadan yardımlar yapıyorduk. Bir gün yaptığımız yardımların tekrarını başka sayfalarında görmeye başladık ve kandırıldığımıza inandık. Sosyal medyadaki yardım kirliliğini ortadan kaldırmak gerekiyordu. Çünkü halkımız çok duygusal. Özellikle Twitter kullanıcıları… Bir ağlayan çocuk fotoğrafının altına “IBAN paylaşır mısın?” yazıp, 30 ₺, 10 ₺, ya da 5 ₺ gibi bağışlarda bulunan çocuklarla dolu bu ülke. Onun için bu kirliliği ortadan kaldırmak ve son yıllarda insanların birbirine karşı tahammülsüzlüğünü ortadan kaldırmak için kuruldu Ahbap. “Hep beraber eyleme geçebilir miyiz? Sahada olabilir miyiz? İcraat yapabilir miyiz?” denmekti Ahbap. “Değişik görüşlerin birliğinde hiç siyaset konuşmadan bir şeyler denenebilir mi?” diye düşündük ve deneyip başardık.

Ahbap nasıl ortaya çıktı

Aleyna Tilki ve Haluk Levent aynı anılarda nasıl birleşti?

Aleyna kızımız çok tatlı, çok şeker, çok zıpır bir kız. Annesi ve babası ile birlikte benim konserlerime gelirdi. Kendisi albüm yapmadan birkaç yıl önce bir iki kere oturduk. O zaman ailesi bana “Nasıl bir şey yapabiliriz?” dediklerinde onlara “Bu kız çok yetenekli ama ne olur şu an albüm yapmayın” dedim. “Çünkü; liseyi bitirsin ve üniversitede o arkadaşlıkları yaşasın” dedim. Ben o dönem Avrupa’ya gittim o esnada albümü çıkartmışlar. Konserlerimde sahneye çıkartırdım “Deniz üstü köpürür” söylerdi ben zeybek oynamaya çalışırdım. Çok güzel söylerdi. Aleyna şu anki pop müzik endüstrisi ve popüler kültür için de çok doğru bir kız. Kendisi de çok iyi çok akıllı bir genç kız. Annesine “Neden albüm yaptınız?” dediğimde “Kızın içindeki aşkı durduramıyorum Haluk” dedi. Üniversiteyi bitirmeden albüm çıkartmış olmanın eksikliğini yaşayabilir ileride. Benim konserlerimde türkü söylerken ben çok mutlu oluyordum. Şimdi isterse dünyanın en başarılı sanatçısı olsun ben onu hep o türkü söylediği anıyla hatırlamak istiyorum. Umarım ileride bir türkü albümü yapar da hepimiz dinleriz.

Ahbap nasıl ortaya çıktı

Sosyal medyada kadın takipçilerinize pozitif ayrımcılık yapıyor musunuz?

Ben sosyal medyada Haluk Levent olarak erkek takipçilerimle mizahi olarak atışıyorum ama sanki Ahbap adına yazıyormuşum gibi algılanıyor. Biri “Ahbap hep kadınlara mı yardım ediyor?” yazmıştı. Bu olacak şey değil. Ancak bunun nedeni benim erkek takipçilerimle atışmam. Çünkü; Ahbap başkanlarının neredeyse tamamı kadınlardan oluşuyor. Bunun nedeni kadın şiddetine karşı dikkat çekmek. Sokakta şiddete, tacize maruz kalan iki cins varsa bunun %95’inin kadın olduğunu hepimiz biliyoruz. Küçük kız çocuklarının erkenden okuldan alındığını biliyoruz. Her yerde kadına karşı bir ayrımcılık var. Ben de dikkat çekmek için başkanları kadınlardan seçtim. Demek ki dikkat de çekmiş. Kızlardan konserlerimde dans teklifleri geliyor kabul ediyorum. Erkekleler “Hep kızlara yazıyorsun” diyorlar. Ben de onlara “Siz ölün lan” diyorum ama bunlar şakalaşma. Onun dışında pozitif ayrımcılık yok.

Ahbap nasıl ortaya çıktı

Meryem Uzerli ile yollarınız nasıl kesinleşti?

Sevgili eylem Kaftan yönetmenliğinde bir film çekiliyordu ve Meryem o filmde oyuncuydu. Bizler bu filme Ahbap olarak sponsor olduk ve teknik destek sunduk. Meryem o filmde arılarla çalışma yapan, doğaya kendini adamış bir kadını canlandırıyordu. Kendisiyle Ahbap ofisinde buluştuk. Çalışmalarımızı çok beğendi ve “Yeni albüm çıkacaksa fotoğraflarını çekmek isterim” demişti. Ancak benim albümümün çıkış tarihi onun yurt dışında çalışma dönemine denk geldiği için bu çalışmayı yapamadık. Ancak başka bir zaman yapacağız.

Ahbap nasıl ortaya çıktı

Edis'le gerçekten akraba mısınız?

Akrabalık şu şekilde var. İkimizin yeğenleri evli. İkimiz de aynı çocukla oynuyoruz. Bu çocukla oynadığımız için bir tanesi fotoğrafın altına “Abi Edis de bu çocuğu sevdi” yazmış. O da “Herhâlde yeğenlerimiz evli” yazdı. Sonra bu konu hakkında espriler gelmeye başladı. Edis çok muazzam bir çocuk. Bugün Tarkan Türkiye için ne durumdaysa Edis de gelecekte aynı durumda olacak. Çünkü; üretken ve çok emek harcayan bir çocuk. Çok mütevazı biri ve çok seviyorum. Twitter’da “Edis ile fotoğraf çektirmenin yolu Haluk ağabeyinizi övmekten geçiyor” diyorum beni hemen övmeye başlıyorlar ve konser günü Edis ile onları buluşturuyorum. Çok eğleniyoruz Edis’le böyle bir akrabalık durumu var.

Ahbap nasıl ortaya çıktı

Elfida'nın öyküsü ve sizi bu şarkıyı yazmaya iten nedenler neler?

Beyzanur çok küçük bir çocuktu ve küçüklük dönemini Cerrahpaşa tıp Fakültesi’nde yatarak geçiriyordu. Babası ve annesi çok güzel ve duygusal insanlar. Babası ile bir gün bir konserimde karşılaştık ve bana durumu anlattı. Ben de Beyza2nın yanına gitmeye başladım. Ona şarkılar çalıyordum. Durumu ile ilgili “Ne yapabiliriz?” diye düşündük. O dönemde de Ahbap gibi birkaç arkadaştan oluşan grubumuz vardı onlarla bir şeyler yapmaya başladık. Evine gittim, hastaneye gittim. Hatta hemşireler ona iyi baksın diye hemşireler gecesinde de sahneye çıktım. Beyza çok kırılgan bir çocuktu. Zaten şarkının sözlerinde var. “Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların” diye. Anne ve babası devamlı nöbetteydi. “Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu” cümlesi orada onun gözlerini anlatıyor. Gerçekten sisli gözleri vardı ve hep böyle umuda dair bakardı ama birçok şeyi hissediyordu. Bu şarkıyı yazmadan önce doktoru ile görüştüğümüzde doktoru bana “Bu kızımızı gözden çıkartmamız gerekiyor” dedi. İşte o ‘gözden çıkartmak’ kelimesi “Elfida”. Sevgili Emrah Aydoğdu ile beraber oturduk bu şarkıyı yazdık. Bu şarkıyı benden dinliyordu ama kendisi olduğunu bilmiyordu. “Elfida beni terk etme sakın” diyordum ama “Beni fark etme sakın” dedim. Çünkü; “Beni terk etme sakın” desem kendisine alabilirdi lafı. Sonra maalesef kızımızı kaybettik. Kaybettikten sonrası çok daha ilginç. Anne ve babaya “Bir kız çocuğu” yapın dedim. Aradan bir yıl geçti bir kız çocukları oldu ve onun adını Elfida koydular. Geçtiğimiz günlerde karnesini aldı onun törenine gittim. Kendisi beni twitter’da takip ediyor. Paylaşımlar yapıyoruz. Beyzanur’un ruhu şad olsun.

 

Haluk Levent “Elfida” şarkısının hikayesini anlatırken duygulanan Buket Aydın gözyaşlarını tutamadı. Aydın, program sırasında “Elfida”yı seslendiren Haluk Levent’i gözyaşları içerisinde dinledi.

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