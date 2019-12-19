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19.12.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Haluk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

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BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından Milli Teknoloji Hamlesi'nin dünü ve bugününü anlatan bir video paylaştı.

Bayraktar, "5.5 kilogramla başlayan ideallerin, 5.5 tonluk dev bir gerçeğe dönüşmesinin hikayesi... Bu başarı desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aziz Milletimizin..." notunu paylaştı.

 

 

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