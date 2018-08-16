Halterci genç kÄ±z kayboldu
AYDINâ€™Ä±n Nazilli ilÃ§esinde oturan 15 yaÅŸÄ±ndaki lisanslÄ± halterci AyÅŸenur KÄ±rtaÅŸ, dÃ¼n antrenmandan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra ortadan kayboldu. Eve dÃ¶nmeyen AyÅŸenurâ€™un ailesi, genÃ§ kÄ±zÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in polise baÅŸvurdu.Â
Ailesiyle birlikte Nazilliâ€™de yaÅŸayan Kuyucak Belediyesporâ€™un 15 yaÅŸÄ±ndaki lisanslÄ± haltercisi AyÅŸenur KÄ±rtaÅŸ, dÃ¼n Kuyucak ilÃ§esinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanÄ±n ardÄ±ndan minibÃ¼sle Nazilliâ€™ye dÃ¶ndÃ¼. Baba HÃ¼seyin KÄ±rtaÅŸâ€™Ä±n ifadesine gÃ¶re, AyÅŸenur otogarda ablasÄ±nÄ± arayarak, "Eve geliyorum, ekmek alayÄ±m mÄ±?" diye sordu.
AblasÄ±ndan, "Alma, eve gel" cevabÄ±nÄ± alan genÃ§ kÄ±zdan, o dakikadan sonra bir daha haber alÄ±namadÄ±. HÃ¼seyin KÄ±rtaÅŸâ€™Ä±n durumu bildirmesi Ã¼zerine, polis genÃ§ haltercinin bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
BANDIRMA OTOBÃœSÃœNE BÄ°NMÄ°Åž
Konuyla ilgili konuÅŸan HÃ¼seyin KÄ±rtaÅŸ, otogardaki kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼n (Ã‡arÅŸamba) 15.45â€™te BandÄ±rma otobÃ¼sÃ¼ne bindiÄŸinin belirlendiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Bileti kendisi almamÄ±ÅŸ, internetten bir baÅŸkasÄ± almÄ±ÅŸ. KÄ±zÄ±m daha 15 yaÅŸÄ±nda. Onu kim kandÄ±rdÄ± bilmiyorum. KÄ±zÄ±mÄ±n bir an Ã¶nce bulunmasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.
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