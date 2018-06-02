Halkoylamasını hazmedemişler

“Şimdi adaylar birer birer çıktılar meydana. Vaatler, yalan, dolan her şey var. Gırla gidiyor gırla. CHP adayı Muharrem Bey ne diyor: ‘Ben iş başına gelirsem, yerli araba yapımını durduracağım. Kanal İstanbul’u iptal edeceğim.’ Vaat işinde ölçüyü, ayarı öyle kaçırdılar ki, neredeyse ‘Sağ elinize güneşi vereceğim, sol elinize de ayı vereceğim’ diyecekler. Peki bütün bunları söylüyor da, genel başkanları ne diyor? Diyor ki, ‘Biz bu seçimi kazanırsak, Cumhurbaşkanlığı sistemini iptal edeceğiz, eski sisteme döneceğiz’. Peki eski sistemde ne var, Başbakanlık var, parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanlığı eski sistemde sembolik, hiçbir yetkisi yok. Peki senin yetkin olmadığı halde bu vaatleri nasıl veriyorsun kardeşim? Şimdi bakıyoruz hepsi söz birliği yapmışlar, ‘Biz eskiye döneceğiz’ diyorlar. 16 Nisan belli ki bunlara ağır gelmiş, halkoylamasını halen hazmedememişler. Madem hazmedemediniz, işte 24 Haziran, bir ders daha verelim mi bunlara?



TARİHİNE HİÇ Mİ SAYGIN YOK?

Muharrem İnce ‘TİKA’yı kapatacağım’ diyor. TİKA, FETÖ’nün en fazla nefret ettiği kuruluştur. Ne yapıyor TİKA, Saraybosna’da Sırpların yıktığı köprüleri yapıyor, içme suyu getiriyor, tarihi mirasımızı onarıyor. Peki senin tarihine, geçmişine hiç mi saygın yok? 25 ülkede bizim bayrağımızı dalgalandıran, garip gurebaya yardım eden, Türkiye’nin tanıtımını yapan bu kuruluşu da kapatmaya mı karar verdin?



Birisi de çıkmış diyor ki, ‘Hızlı tren Sivas’a neden olmadı? Hızlı tren gelirse Sivas’ta göç olur’. Akla bak akla, bir asır öncesinde kalmış. Millet gider Mersin’e, bunlar gider tersine. Bakıyorsunuz hep geriyi işaret ediyorlar, hiç ileriyi işaret eden yok. Ama biz daima ileri. Bunların aklı fikri yıkmak, yapmak, bozmak. Ya bir tane iş yapın. Var olanları yıkmak kolaydır, yapmaya talip olun. Ama onların o tarakta bezi yok.

Harput Kalesi artık dünya mirası listesinde, hayırlı uğurlu olsun. Elazığ’a 16 milyar lira yatırım yaptık. Stadyum üzerinden siyaset yapan, yalan üretenlere kötü haberim var. 21 Haziran’da ilk kazmayı vuruyoruz. Elazığspor sahipsiz değildir, Elazığspor’un sahibi benim. Ne gerekiyorsa yapılacak.”