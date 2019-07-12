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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Halkla ilişkilerde Beştepe’ye mükemmellik ödülü

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Halkla ilişkilerde Beştepe’ye mükemmellik ödülü

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, ‘Halkla ilişkilerin Oscarları’ olarak kabul edilen ve Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) Altın Küre Mükemmellik Ödülleri yarışmasında iki kategoride altın ödüle layık görüldü.

Halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan ve IPRA tarafından 1990 yılından bu yana düzenlenen Altın Küre Mükemmellik Ödülleri yarışmasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çatısı altında faaliyet yürüten Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ‘Halkla İlişkiler’ kategorisinde, ‘2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var’ projesi ise ‘Toplumsal Katılım’ kategorisinde Altın Küre Mükemmellik Ödüllerini almaya hak kazandı.

ALTUN TWITTER’DAN DUYURDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından ödüllere ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Halkla ilişkilerin Oscarları’ olarak kabul edilen IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde iki ödül birden kazandıklarını belirterek, “CİMER faaliyetimiz ‘Halkla İlişkiler’ kategorisinde, 2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var projemiz de ‘Toplumsal Katılım’ kategorisinde ‘Altın Küre Mükemmellik Ödülü’ne hak kazandı. Ülkemize hayırlı olsun. Devlet-millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızla kazandığımız bu ödüllerin, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

1990’DAN BERİ ÖDÜLLER VERİLİYOR

1990 yılından bu yana düzenlenen IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri, dünya çapında halkla ilişkiler pratiğinde mükemmelliği tanıtmayı amaçlıyor. Her yıl jüri üyeleri, çok çeşitli kategorilerde başvuruları araştırma, planlama, uygulama ve sonuçlarının niteliğine göre değerlendiriyor. IPRA, yarışmada ödül alan başvuruların, halkla ilişkiler alanında uluslararası mükemmellik standartlarına ulaşmış olduğu vurgusu yapıyor. 1955 yılında kurulan Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği, dünya çapında halkla ilişkiler uygulayıcıları ve öğreticileri tarafından yakından takip ediliyor. 

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