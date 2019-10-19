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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Halka düşen vergi ve zam’

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‘Halka düşen vergi ve zam’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 2020 yılı bütçesinde halka ‘vergi ve zam’ düştüğünü vurgulayarak, “Bütçe büyüklüğü trilyonu aştı ama içinde halk yok. Trilyonluk bütçeden halkın payına vergi ve zam düşüyor. Bütçenin kazanını faiz lobisi ve yandaş müteahhitler” dedi.

‘VATANDAŞIN EKMEĞİ BÜYÜMÜYOR’

Engin Altay, dün yaptığı yazılı açıklamada, bütçe büyüklüğünün 1 trilyon 96 milyar TL olarak açıklandığına dikkat çekerek, tüm kamu yatırımları için ayrılan ödeneğin 88.5 milyar TL ile çok yetersiz kaldığını vurguladı. AK Parti’nin yanlış politikaları nedeniyle esnafın, sanayicinin, çiftçinin büyük sıkıntı içinde olduğunu, batık kredi miktarının her geçen gün arttığını savunan Altay şöyle dedi:

“Kötü gidişin bir anda değişmesi mümkün değil. Kaldı ki AKP’nin bunu tersine çevirecek köklü adımlar attığını da görmüyoruz. Bütçe sihirli bir formülmüş gibi sunuluyor. Yandaş basına bakarsanız herkese bir ‘müjde’ var. Bütçe rakamları büyüdü ve trilyonu geçti ama vatandaşın ekmeği büyümüyor. Bütçenin için de EYT’liler (Emeklilikte yaşa takılanlar) yok, enflasyona ezilen memur, işçi yok, traktörüne haciz gelen çiftçi yok, hastanelerine icra gelen tıp fakülteleri yok, yurt bulamayan öğrenciler yok, sokakta işsiz gezen gençlerimiz yok. Trilyonluk bütçede halka düşen vergi ve zam.

HANİ MİLLETİN CEBİNDEN KURUŞ ÇIKMIYORDU

Kamu özel işbirliklerinin faturası her yıl katlanıyor. 2019 yılında 9.8 milyar TL ayrılan KÖİ (kamu özel işbirliği) projeleri için 2020 yılı bütçesine konulan ödenek 18.9 milyar TL’dir. Geçen yıla göre fatura ikiye katlanmıştır. Hani milletin cebinden kuruş çıkmıyordu. Sayın Erdoğan’a sormak lazım. Bu faturayı saray mı ödüyor? Her yıl katlanan KÖİ faturasını saray değil millet ödüyor. Bu bütçenin kazananı kâr garantili iş yapan yandaş müteahhitlerdir.

100 LİRALIK VERGİNİN 18 LİRASI FAİZE

2019 yılında devlet topladığı her 100 liralık verginin 15.5 lirasını faiz olarak ödemek zorunda kaldı. Bundan birkaç yıl önce bu oran yüzde 10’a kadar düşmüştü. 2020 yılında ise devlet topladığı her 100 liralık verginin 17.7 lirasını faiz olarak rant kesimine aktaracak. 2020 yılında devlet toplam 139 milyar lira faiz ödeyecek. Bu durum AKP’nin adaletten, hukuktan, insan haklarından uzaklaşmasının Türk halkına çıkardığı faturalardan biridir. Faize giderek daha çok para ödenmesi, sarayın saltanat düzeni içerisinde lüks ve şatafata dayalı hesapsız ve denetimsiz harcamalarının, geçim sıkıntısı içerisindeki halkın sırtına vergi ve faiz olarak yüklenmesinden başka bir şey değildir.”

OTOSTOPCU ÖĞRENCİLERİ YOLDA BIRAKMADI

‘Halka düşen vergi ve zam’

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sabah evinden parti genel merkezine gitmek için yola çıktı. Kılıçdaroğlu, 100. Yıl Evleri’nden geçerken otostop yapan bir grup ODTÜ öğrencisiyle karşılaştı. Makam aracını durduran Kılıçdaroğlu, dört öğrenciyi aracına aldı. Kapı açıldığında karşılarında CHP Lideri’ni gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemezken, Kılıçdaroğlu öğrencileri gülümseyerek karşıladı. Öğrencilerle Kılıçdaroğlu’nun yol boyu sohbet konusu, üniversitelerin durumu ve öğrenci olmanın zorluğu üzerine oldu. Kılıçdaroğlu, öğrencileri okullarının önüne kadar bıraktı.

 

 

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