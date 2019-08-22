Halka açıklamak iktidarın görevidir
İçişleri Bakanlığı’nın Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarını görevden uzaklaştırması gündemiyle toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanı’ndan açıklama geldi.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, toplantı sonrasında özetle şu mesajı verdi: “Terörle mücadeledeki kararlılığımız, ‘hukukun üstünlüğü’ ve ‘hukuk devleti’ ilkelerine bağlılığımız kadar tavizsizdir. Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Bununla birlikte; seçilmiş olmak, seçilenlere suç işlemek ve hukuka uymamak imtiyazı tanımaz. Terörden medet uman hiçbir eyleme bu aziz vatanda müsamaha gösterilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Eğer bazı belediye başkanları görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içinde gerçekleşmişse bunun somut ve hukuki argümanlarla halka açıklamak iktidarın görevidir. İyi hal kâğıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız adayların, kazananlarına mazbata verip, 4 ay sonra görevden uzaklaştırmayı millete izah etme mesuliyeti bizzat iktidarındır.
(Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine de benzer uygulama yapılırsa) Hükümetin böyle bir şeye tevessül edeceğine inanmak istemiyorum. Çünkü bambaşka bir zafiyete sebep olur. Koca Türk devletinin bunca yıllık devlet tecrübesine rağmen uluslararası camiada rezil eder. Bizim böyle bir endişemiz yok.”
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