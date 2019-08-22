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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Halka açıklamak iktidarın görevidir

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Halka açıklamak iktidarın görevidir

İçişleri Bakanlığı’nın Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarını görevden uzaklaştırması gündemiyle toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanı’ndan açıklama geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, toplantı sonrasında özetle şu mesajı verdi: “Terörle mücadeledeki kararlılığımız, ‘hukukun üstünlüğü’ ve ‘hukuk devleti’ ilkelerine bağlılığımız kadar tavizsizdir. Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Bununla birlikte; seçilmiş olmak, seçilenlere suç işlemek ve hukuka uymamak imtiyazı tanımaz. Terörden medet uman hiçbir eyleme bu aziz vatanda müsamaha gösterilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Eğer bazı belediye başkanları görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içinde gerçekleşmişse bunun somut ve hukuki argümanlarla halka açıklamak iktidarın görevidir. İyi hal kâğıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız adayların, kazananlarına mazbata verip, 4 ay sonra görevden uzaklaştırmayı millete izah etme mesuliyeti bizzat iktidarındır.

(Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine de benzer uygulama yapılırsa) Hükümetin böyle bir şeye tevessül edeceğine inanmak istemiyorum. Çünkü bambaşka bir zafiyete sebep olur. Koca Türk devletinin bunca yıllık devlet tecrübesine rağmen uluslararası camiada rezil eder. Bizim böyle bir endişemiz yok.” 

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