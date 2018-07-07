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    Halk plajında 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheliyi döverek hastanelik ettiler

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla) (DHA)
    07.07.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

    BODRUM’daki halk plajında 12 yaşındaki erkek çocuğuna tacizde bulunduğu ileri sürülen Mahmut Ç. (42) çevredekiler tarafından dövülerek hastanelik edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., tutuklandı.

    5 Temmuz’da Kumbahçe Mahallesi’ndeki Paşatarlası Halk Plajı’nda denize girip güneşlenen 12 yaşındaki bir erkek çocuğa, iddiaya göre Mahmut Ç. cinsel tacizde bulundu. Çocuğun bağırarak yardım etmesi üzerine kaçmaya çalışan Mahmut Ç., çevredekiler tarafından yakalanıp tekme tokat dövüldü.

    Plajda görevli cankurtaranlar Halil İbrahim Pehlivan ve Kürşat Yağcı’nın durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, Mahmut Ç.’yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.

    Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mahmut Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., tutuklandı. Mahmut Ç.’nin darp edildiği sırada çekilip Facebook’ta paylaşılan fotoğrafları kısa sürede yayıldı.

    Görgü tanıklarından evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen Ali Çakmak, "Önce yakını, akrabası zannettik. Ancak bir süre sonra çocuğa davranışları bir yakını ve akrabasına yakışmayacak şekilde olmaya başladı. Bir iki kez kendisini uyaranlar oldu. Ancak buna rağmen çocuğa tacizi sürdürdü. Çocuk rahatsız olup bağırarak yardım isteyince kaçmaya çalıştı. Ancak çevredekiler üzerine atladıkları bu kişiyi yakalayıp dövdü. Adalet suçlunun cezasını mutlaka verir, ancak bu ne cesaret ki yüzlerce kişinin önünde böyle bir şeyi yapmaya yeltenebiliyor" dedi.

    Halk plajında 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheliyi döverek hastanelik ettiler

    Etiketler: Muğla , cinsel taciz
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