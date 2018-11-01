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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
01.11.2018 - 15:32, Son Güncelleme:

Halk otobüsünü karıştıran taciz!

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ANTALYA'da halk otobüsünde bir kişi, yanındaki 10 yaşındaki kızını elle taciz ettiğini iddia ettiği K.E.'yi dövdü. Şoförün yolcuları indirip kapılara kapatarak araca kilitlediği K.E., çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı araçtaki kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Varsak- Sarısu güzergâhında çalışan 07 AAK 658 plakalı halk otobüsü, bulvar üzerindeki durağa yanaştığında araçta bağırışmalar oldu. Yolculardan biri, yanında oturan kızını eliyle taciz ettiği iddiasıyla K.E.'yi yumruklamaya başladı.

Halk otobüsünü karıştıran taciz

Bu sırada şoför Ramazan Özer de yolcuları indirip, kapıları kapattı. Şoför Özer, otobüste tek başına kalan K.E.'nin kaçmasını önledi. Olayın duyulması üzerine çevredekiler ve yolcular, otobüsün kapılarını açmaya çalışıp K.E.'ye saldırmak istedi.

Halk otobüsünü karıştıran taciz

Gelen polis ekipleri, K.E.'yi kelepçeleyerek otobüste bir süre daha bekletti. Otobüstekilerin ifadesini alan polis, K.E.'yi gözaltına alarak Yenikapı Polis Merkezi'ne götürdü. K.E., işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. K.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Halk otobüsünü karıştıran taciz

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Taciz olayı, saniye saniye otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yanında oturan kızını, K.E.'nin eliyle taciz ettiğini iddia eden babanın aniden yerinden kalkıp, hemen arka koltukta oturan K.E.'ye "Ne elliyorsun benim çocuğumu" diye sinkaflı sözlerle bağırdığı, bu sırada kız çocuğunun da çığlık attığı duyuldu. K.E. ise, "Ne yaptım?" diye birkaç kez babaya seslendi.

Halk otobüsünü karıştıran taciz

Babanın şoföre aracı karakola çekmesini söyledikten sonra K.E.'yi yumrukladığı görüldü. Bazı yolcuların kavgayı ayırmaya çalıştığı, şoförün de 155'i arayarak polis çağırdığı görüntülere yansıdı. Daha sonra yolcuların otobüsü boşaltmasının ardından kapılar kapatılarak K.E.'nin araçta bekletildiği, kısa süre sonra gelen polisin şüpheliyi gözaltına aldığı görüldü.

 

Halk otobüsünü karıştıran taciz

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