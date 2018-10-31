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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.10.2018 - 18:46, Son Güncelleme:

Halk otobüsüne binen doberman herkesi tedirgin etti

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Halk otobüsüne binen doberman herkesi tedirgin etti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde durakta kapıları açılan halk otobüsüne binen doberman cinsi köpek, vatandaşlara büyük panik yaşattı. Sürücü yaklaşık 3 dakika boyunca uğraşarak köpeği araçtan indirmeyi başarırken, olay anı araç kameralarına yansıdı. 

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Harmantarla Otobüs Durağı’nda meydana gelen olayda İzmit-Derince arasındaki hatta çalışan 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Yakup Sağlam, durakta yolcu almak için durdu. Araca yolcuların binişi sırasında durakta bekleyen bir doberman cinsindeki köpek de yolcularla birlikte araca bindi.

Köpeğin araca bindiğini gören yolcular büyük panik yaşayarak, koltukların arkasında kendilerini korumaya çalıştı. Köpeğin araca bindiğini fark eden sürücü Sağlam ise, köpeğin kendisine saldırması ihtimali üzerine eline bir sopa aldı. Bir süre köpeği araç içerisinde kovalayan sürücü Sağlam, yaklaşık 3 dakika süren kovalayışın ardından köpeğin kendisinden korktuğunu fark etti.

Köpeğin araca bindiği kapıdan inen sürücü Yakup Sağlam, köpeğe el işaretleri ile kapıyı gösterdi. Sürücünün kendisine el işareti yaptığını fark eden köpek bindiği kapıdan tekrardan araçtan indi. Köpeğin araçtan inmesi üzerine hızlı bir şekilde otobüse binen Sağlam, kapıyı kapatarak, yoluna devam etti. 

Halk otobüsüne binen doberman herkesi tedirgin etti

“4 SENELİK ŞOFÖRÜM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM” 

Yakup Sağlam, 4 yıllık sürücülük yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek, “Sabah tura çıktık. İzmit Tavşantepe, Derince Esentepe arasındaki güzergahta çalışıyorum. Genelde biz duraklara geldiğimiz zaman köpekler, sevmemiz için yaklaşıyorlar. Durağa yanaşmadan dobermanı gördüm. Daha sonra kapıyı açınca birkaç kişi bindi araca, o da aralarından geçti. Bende şakasına, ‘Kardeş, bu araç senin gittiğin yere gitmiyor. İndireyim istersen’ dedim. Baktım arkaya geçti. Bu köpek kimin diye sordum. Herkes ‘Benim değil, benim değil’ dedi. O kadar büyük ki insan hoşt demeye korkuyor. Baktım, arkaya geçti, belki birisinindir, iner dedim. Baktım inmiyor. Sonra arkadaşlar hoşt deyinde aşağıya insin dedim. Elime sopa aldım bana saldırır diye. İnsanlar hoşt demeye korkuyor. Baktım arkadan inmiyor bu, ön tarafa geçtim. El hareketi yaptım, aşağıya indi. Kapıyı kapattım, yine içeriye kaçmaya çalışıyor. Araçtakiler, ‘Abi kapat, kapat’ diye bağırıyorlar. Bir kişi de demedi ki, ‘Ben indireyim’ diye. 4 senelik şoförüm ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Görüntülerde de var. Hatta ‘İnsan bir der; abi kent kartım yok’ diye şaka yapıyorum. 2 gün önce de bir arkadaşımıza köpek saldırdı, kolu kırıldı. Herhalde Bugün de sıra bende dedim. Ama bir şey yapmadı” dedi. 

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI 

Otobüs içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayda, sürücü Yakup Sağlma’ın güzergahında ilerlediği ve yolcuları almak için durakta durduğu görülüyor. Sürücünün kapıyı açması üzerine köpek, duraktaki yolcular ile birlikte araca biniyor ve köpeği gören vatandaşlar, büyük panik yaşıyor. Eline aldığı sopayla bir süre köpeği kovalayan sürücü, kapıdan iniyor ve köpekte arkasından iniyor. Daha sonra koşarak tekrar araca binen sürücü kapıyı kapatarak tekrar aracı ile hareket ediyor. 

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