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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
04.04.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Yer İstanbul... Halk otobüsünde yaşlı kadına büyük terbiyesizlik!

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İstanbul'da alkollü olduğu iddia edilen genç, yüksek sesle şarkı söyledikleri için kendilerini uyaran yaşlı kadına “Allah belanı versin teyze, şu otobüs kaza yapsın da öl" diyerek hakaret etti.

İstanbul’da alkollü olduğu iddia edilen gençler, halk otobüsünde yüksek sesle şarkı söyleyerek çevredekileri rahatsız etti. Bir gencin kendilerini uyaran yaşlı kadına, “Allah belanı versin teyze, şu otobüs kaza yapsın da öl’ sözleri ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Taksim-Gaziosmanpaşa hattında çalışan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim’den hareket eden otobüse binen ve alkollü olduğu iddia edilen bir grup genç, yüksek sesle şarkı söyleyerek taşkınlık yapmaya başladı. Bu sırada sesten rahatsız olan yaşlı bir kadın, gençleri sessiz olmaları konusunda uyardı. Önce aldırış etmeden şarkı söylemeye devam eden gençler, daha sonra kadının “Yaptığınız terbiyesizlik, sizi dinlemek zorunda değiliz” tepkisine şok bir yanıt verdi. Gençlerden biri yaşlı kadının üzerine giderek, “Allah belanı versin teyze, şu otobüs kaza yapsın da öl, susucan, dinlicen” dedi.

Otobüste bulunan vatandaşlardan bazıları gençlere tepki gösterirken, bazıları ise destek verdi. Tüm bu olup bitene aldırış etmeyen gençler, Halil Sezai’nin ‘İsyan’ şarkısını söyleyip eğlenmeye devam etti. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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