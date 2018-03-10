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    Halk otobüsünde panik anları: Bir anda yere yığıldı

    DHA
    10.03.2018 - 18:58 | Son Güncelleme:

    SAMSUN’un İlkadım ilçesinde özel halk otobüsüne binen Fatih Gümüş, kalp krizi geçirdi. Vatandaşların müdahalesi ve otobüsün hastaneye götürülmesine rağmen Fatih Gümüş, kurtarılamadı.

    Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. PTT Samsun Bölge Müdürlüğü’nde görevli Fatih Gümüş, Hançerli mahallesinde Aydın Çalık’ın sürücüsü olduğu halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra rahatsızlanan Fatih Gümüş’e ilk müdahaleyi yanında oturan bir vatandaş yaptı.

    KURTARILAMADI

    Halk otobüsünde panik anları: Bir anda yere yığıldı

    Otobüs şöförü ise içinde yolcusu olan otobüsü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çevirdi. Hastaneye götürülen Fatih Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Gümüş’ün rahatsızlanması ve vatandaşların müdahalesi ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

    Halk otobüsünde kalp krizi geçiren vatandaş öldüSAMSUN'un İlkadım ilçesinde özel halk otobüsüne binen Fatih Gümüş, kalp krizi geçirdi. Vatandaşların müdahale etmesine ve otobüsün hastaneye gitmesine rağmen Fatih Gümüş, kurtarılamadı.
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    Etiketler: halk otobüsü , samsun , kalp krizi , gündem
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