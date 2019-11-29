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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)
29.11.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Halk otobüsünde panik anları

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ERZİNCAN’da özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin (53), annesinin kucağındaki bebeğinin nefes alamadığını fark edince hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

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  • Erzincanda Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı
  • Erzincanda Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı
  • Erzincanda Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı
  • Erzincanda Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı
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Yunus Emre- Mimar Sinan hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin, 26 Kasım günü durakta otobüse binen annenin kucağındaki bebeğin öksürdüğünü ve nefes alamadığını fark etti.

Otobüsteki diğer kadınlardan yardım isteyen sezgin, bebeğin başını aşağı doğru eğmelerini söyledi.

Sezgin, güzergahını değiştirerek, yolcuların ilk müdahalede bulunduğu bebeği Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Acil Serviste yapılan müdahalenin ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yaşanan olay ise, halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayhan Sezgin, “Otobüse binen annenin kucağındaki çocuk öksürüyor ve nefes alamıyordu.

Hemen dikkatimi çekti. Yolculardan, çocuğun başını aşağı doğru eğmelerini istedim.

Onlar çocukla ilgilenirken ben de kendi güzergahımdan çıkıp hızla hastaneye gittim. Şükür çocuğun sağlık durumu iyi. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

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