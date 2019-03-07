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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)
07.03.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Halk otobüsünde dehşet! İnanılmaz görüntüler...

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ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsünün bariyerlere çarptığı ve 4 yolcunun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bariyerlere çarpma anında sürücü Yusuf Kaya'nın, açılan kapıdan şarampole düştüğü anlar anbean görülüyor.

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  • Otobüs kazası kamerada
  • Otobüs kazası kamerada
  • Otobüs kazası kamerada
  • Otobüs kazası kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kepez ilçesinde, 26 Şubat'ta sabah saatlerinde seyreden Yusuf Kaya yönetimindeki 07 AU 0415 plakalı halk otobüsü, Antalya Bulvarı'na geldiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüs bariyerlere çarptı. Bariyerin bir kısmı otobüsün ön kapısından girdi. Aracın kapısı parçalanırken koltuktan fırlayan sürücü Yusuf Kaya, araçtan yola düştü. Şarampole yuvarlanan Kaya'nın yara almadan kurtulduğu kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yusuf Kaya ve onlarca yolcunun dehşeti yaşadığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yusuf Kaya'nın son anda manevra yaparak aracın takla atmasını önlediği kaza anı, otobüsteki kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, Yusuf Kaya'nın Döşemealtı ilçesinden Kepez ilçesine seyrettiği, viraja girdiği sırada aracın yağmur nedeniyle kayarak kontrolden çıktığı, yolda sağa sola savrulduğu yer alıyor.

SÜRÜCÜ AÇIK KAPIDAN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Aracın sol ön taraftan bariyerlere çarptığı, bariyerin ön yolcu kapısını parçaladığı görülen görüntülerde, sürücü Yusuf Kaya'nın koltuktan savrularak açık kapıdan önce yola düştüğü sonra şarampole yuvarlandığı anbean görülüyor. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, bazı yolcuların da koltuklarından sağa sola savrulması yer alıyor. Bazı yolcuların yanlarındaki çocuklarının düşmesini önlemek için çabaladığı ve çığlık attığı da görüntülere yansıdı.

Aracın durmasıyla sürücü Yusuf Kaya'nın hemen yerden kalkarak yolculara yardım ettiği görüntülerde, bir kadın yolcunun önce bir yakınına, sonra yanındaki çocuğa su içirdiği, ardından kendisinin su içtiği görülüyor.

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