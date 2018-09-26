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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
26.09.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Halk otobüsünde dehşet anları... Maganda kurşunuyla vuruldu 

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İstanbul Sancaktepe seyir halindeki halk otobüsünde bulunan bir yolcu, camdan giren bir maganda kurşunu ile kolundan yaralandı. Yaralı yolcu, otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. Otobüste yaşanan panik ve dehşet anları, kameraya da yansıdı. 

Edinilen bilgilere göre olay, 28 Ağustos günü saat 23.40'ta Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. 34 RPG 28 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Hüseyin Oral, duraktan yolcusunu aldıktan sonra hareket etti. Çok geçmeden caddede silah sesleri duyuldu. Kurşunlardan bir tanesi, otobüs camından girerek eşi ile birlikte seyahat eden Yusuf Kenan Sağır (29) isimli yolcuya isabet etti.

Kolundan vurulan Sağır, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada yaralı yolcunun eşi de büyük panik yaşadı. Maganda kurşunuyla acı içinde yere düşen Yusuf Kenan Sağır’a otobüsün içindeki yolcular yardım etmeye çalıştı. Yaralı yolcunun kolunu saran diğer yolcular, kanı durdurmaya çalıştı. 

Otobüs şoförün Hüseyin Oral ise vakit kaybetmeden hastaneye yöneldi. Aracın dörtlülerini yakarak hızla süren otobüs şoförü, kısa sürede yaralı yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Tedavisi yapılan Yusuf Kenan Sağır, birkaç gün içerisinde taburcu edildi. 

Halk otobüsünde dehşet anları... Maganda kurşunuyla vuruldu
DEHŞET ANLARI KAMERADA

Otobüste yaşanan dehşet anları, güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde önce dışarıdan silah sesleri duyuluyor. Kısa süre sonra camdan gelen kurşunla Yusuf Kenan Sağır yere düşüyor. Bu sırada otobüste bulunan yolcular ve yaralı yolcunun eşi büyük panik yaşıyor. Yaralı yolcu Sağır, eşine kolunu sarmasını söylüyor. Soğukkanlı davranan otobüs şoförü ise panik yapmadan hemen hastaneye yöneliyor. Kısa süre sonra otobüs hastaneye yanaşıyor ve yaralı yolcu sağlık ekiplerine veriliyor. 

Halk otobüsünde dehşet anları... Maganda kurşunuyla vuruldu
ŞOFÖR: 'BU MAGANDALIK DEĞİL DE NEDİR'

Yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Hüseyin Oral ise yaşadıklarını anlattı. Olay gecesi duraktan yolcusunu aldıktan sonra yoluna devam ettiğini söyleyen Oral, "Dışarıda eline silah alan herkes sağa sola ateş etmekte. Bu magandalık değil de nedir. Bu da bize isabet etti. Bana da gelebilirdi. Yolcularımızdan birine geldi. Talihsiz bir olay yaşadık. Yolcunun koluna girdi mermi. O anda yere düştü yolcumuz. O anda arabanın içinde panik oldu. Eşi de yanındaydı, korktu. Ben vurulduğunu anladım. Hemen hastaneye sürdüm arabayı durmadan. Hastaneye yetiştirdik. Şükürler olsun kendisi iyi. Teşekkür etti bize de, sağlığı iyi şu anda" ifadelerini kullandı. 

Halk otobüsünde dehşet anları... Maganda kurşunuyla vuruldu
MAGANDA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüse isabet eden kurşunu ateşleyen magandayı kısa sürede gözaltına aldı. Kurşunun H.Ş. isimli şahsın silahından çıktığını belirleyen ekipler, zanlıyı Ankara Caddesi üzerinde yakaladı. Zanlını yakalandığı yerde araştırma yapan ekipler, çöp kutusunun içine atılmış bir tabanca bulundu. Zanlının evinde yapılan aramada da 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.  

 
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