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    Halk otobüsünde cinsel taciz iddiasında 1 tutuklama

    DHA
    26.06.2018 - 19:17 | Son Güncelleme:

    Ataşehir'de özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen 18 yaşından küçük olan iki kişiden; biri Cinsel taciz" ve Basit yaralama" suçlarından tutuklanırken, biri de serbest bırakıldı.

    Ataşehir’de 22 Haziran tarihinde özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettikten sonra olay yerinden kaçtıkları iddia edilen 18 yaşından küçük F.K. ve F.M., polis tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı.

    Kadını taciz ettikten sonra çıkan tartışmada olaya müdahale edenleri bıçakla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

    F.M.’nin savcılık sorgusunda otobüsün hareket etmesi ile arkadaşı F.K.’nın bir bayana değdiğini, bunun üzerine iki bayanın arkadaşına tepki gösterdiğini, daha sonra şoförün otobüsü sağa çektiğini, herkesin araçtan indiğini, inenlerin F.K.’ya saldırdığını, F.K.’nın da kendisini korumak için bıçak çektiğini, daha sonra da olay yerinden kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

    Halk otobüsünde cinsel taciz iddiasında 1 tutuklama

    DENGESİNİ KAYBEDİP ÇARPMIŞ

    F.K.’nın ise savcılık sorgusunda, bindikleri otobüsün çok kalabalık olduğunu, otobüs hareket edince tutunamayarak dengesini kaybedip bir bayana çarptığını, yanlarında olan iki bayanın buna kızdığını, kendisine vurmaya başladıklarını, ardından herkesin kendilerine saldırmaya başladıklarını, otobüsten indikten sonra da kendisini korumak için bıçak çektiğini, bayanlara da hakarette bulunmadığı şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 

    Halk otobüsünde cinsel taciz iddiasında 1 tutuklama

    BİR KİŞİ TUTUKLANDI

    Savcı, F.M.’yi serbest bırakırken, F.K.’lı da, Cinsel taciz" ve Basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

    Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, F.K.’nın tutuklanmasına karar verdi.

    Otobüsteki taciz kavgası kameradaAtaşehir'de geçtiğimiz cuma günü özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği öne sürülen 2 kişi ile diğer yolcular arasında kavga çıkmıştı. Bir yolcunun yaralandığı kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan 2 kişi ise yakalandı.
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