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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.06.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

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Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

ANKARA'da seyir halindeki halk otobüs alev aldı. Dumanların erken fark edilmesi olası bir facianın önüne geçerken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otobüs küle döndü.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde. Karapürçek-Kızılay seferini yapan Muhammed Akkoyun idaresindeki 06 BJF 179 plakalı özel halk otobüsünde seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları ve kokuyu fark eden yolcuların uyarısı üzerine otobüsü kenara çeken sürücü Akkoyun, otobüsü tahliye ederek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Akkoyun ve çevredeki vatandaşların tüm müdahalelerine rağmen yangın kontrol altına alınamazken, yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

YANAN OTOBÜSTEN GERİYE KÜLLER KALDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın başladığı sırada otobüsün seyir halinde olması ve içinde yolcu olması yürekleri ağza getirirken, dumanların erken fark edilmesi olası bir facianın önüne geçti.

Olayın görgü tanıklarından olan mahalle sakini Şenol Fırat, "Otobüse yetişelim diye koştuk. Otobüsle uğraşıyorlardı. Sonrasında şofördü galiba bir yerleri açmaya çalıştı ancak olmadı. Otobüsün sağ ön kısmından 30-40 saniye içerisinde önce duman çıktı, sonra alev aldı. İtfaiyeyi de ilk eşim aradı. İtfaiye gelene kadar da otobüs kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.

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