Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Erzincan’daki kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan- Erzurum karayolunun 8'inci kilometresinde Akyazı beldesi çıkışında meydana geldi. Adem Yeşilyurt yönetimindeki 24 M 9014 plakalı, Üzümlü Belediyesi'ne ait halk otobüsüne, Erzincan şehir merkezine giderken, karşı yönden geçen Behçet Yaşkesen'in kullandığı 34 LVP 73 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında yolcuların da bulunduğu 16 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç parçalarının savrulduğu karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

BURSA'da, çevre yolunda arıza yapınca güvenlik şeridine çekilen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, üniversite öğrencisi Caner Şahin (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, çevre yolunun İstanbul yönünde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Ç. (43), arıza yapan 63 B 1422 Plakalı TIR'ı, emniyet şeridine çekti. Park halindeki TIR'a, aynı yöne giden Caner Şahin yönetimindeki 16 MET 43 plakalı otomobil arkadan çarptı. Sürücü Şahin, hurdaya dönen otomobilde sıkışıp yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Caner Şahin'in cansız bedenini araçtan çıkardı. Bekâr olan ve Anadolu Üniversitesi'nde öğrenim gören Şahin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.