Halk otobüsü binaya çarptı, sürücü ağır yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde freni boşalan halk otobüsü rampadan inerek binaya çarptı. Otobüs sürücüsü ağır yaralanırken, bina hasar gördü.
Kaza öğle saatlerinde meydana geldi. Harun Özay yönetimindeki 41 R 3675 plakalı halk otobüsü, yolcu almak için hareket ettikten kısa süre sonra frenleri boşaldı. Hızla rampadan inmeye başlayan otobüsü yönlendirmeye çalışan Harun Özay, kalabalığa çarpmamak için manevra yapınca İsmail Demirkoy’a ait 2 katlı binanın balkonuna çarptı.
Harun Özay ağır yaralanırken, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Harun Özay, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüsün binanın balkonuna çarpması sonucu binanın duvarları hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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