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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
26.02.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

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Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan halk otobüsü, bariyerlere çarptı. Yaralanan 4 yolcu hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Bulvarı meydana geldi. Yusuf Kaya yönetimindeki 07 AU 0415 plakalı halk otobüsü, varyanttan indiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüs bariyerlere çarptı.

Bariyerin bir kısmı otobüsün orta kapısından içine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazada, 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, diğer yolcular başka otobüsle yollarına devam etti.

Kazanın şokunu atlatamayan otobüs şoförü Yusuf Kaya, aracın yağmur nedeniyle kontrolden çıktığını belirterek, "Hızımız fazla olmamasına rağmen bir anda yoldan çıktık. Şans eseri küçük sıyrıklarla atlattık" dedi.

Otobüste yolcu olarak bulunan Derya Salaman ise "Yağmur nedeniyle otobüs kayınca bir anda yoldan çıktı. Şansımız varmış yaralanmadan kurtulduk" diye konuştu.

Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

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