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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.05.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

"Halk Bankası'na para cezası" iddiasına ilişkin davada karar

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"Halk Bankası'na para cezası" iddiasına ilişkin davada karar

ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası'na önemli miktarda para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Kerim Yılmaz, "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa aykırılık" suçundan 10 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kerim Yılmaz katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen müşteki Halk Bankası'nın avukatı Durmuş Öztekin, sanığın suça konu paylaşımı bizzat kendisinin yaptığını beyanıyla kabul ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Nitekim bu, emniyetin raporuyla da sabittir. Müvekkil bankanın, tarafı olmadığı bir davada, bankaya 49 milyar dolar idari para cezası kesildiğine yönelik asılsız paylaşımda bulunmuştur. Nitekim, sanık müdafileri buna ilişkin başka kişilerce de açıklama yapıldığını belirtmişlerse de, bankanın bu şekilde bu miktarda bir ceza aldığına ilişkin hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Sanık da bütün bunları bilerek kasıtlı olarak bu paylaşımda bulunarak müvekkil bankanın itibarını zedelemiştir. Suçun oluştuğu ayrıca dosyada bulunan BDDK raporunda da belirtilmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Sanık Kerim Yılmaz'ın avukatı Selçuk Nuray da, müvekkilinin suç işleme kastıyla hareket etmediğini savunarak, "Dosyadaki delillere göre burada itibarı zedelenen sadece müvekkilimdir. Müvekkilim 4,9 milyar dolar yazacakken, sehven 49 milyar dolar yazdığını beyan etmiştir. Konuyla ilgili daha önce yapılan paylaşımlar da vardır. Müvekkilimin bin 200 civarında takipçisi var. İddianameye konu tweeti attıktan sonra bir iki saat içinde trol dediğimiz kişiler retweetleyerek paylaşımı yaymıştır. Müvekkilim var olan bir haberi paylaşmıştır. Bu nedenle işlenemez bir suç vardır. Özel bir kastı yoktur. O nedenle beraat etmelidir." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kerim Yılmaz'ı "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa aykırılık" suçundan 10 ay hapis cezası ve 16 bin 600 adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin olmaması, giderilmesi gereken ölçülebilir, belirlenebilir somut bir maddi zarar bulunmaması ve duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Basavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerim Yılmaz'ın, 24 Mayıs 2018'de Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkili kurumların Halk Bankası'na önemli miktarda para cezası verdiğini öne sürdüğü belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın şikayetçi Halk Bankası AŞ'ye yönelik gerçeğe aykırı ve manipülatif paylaşımda bulunarak şikayetçi bankanın internet ve elektronik bilgi iletişim araçlarıyla itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek asılsız haber yaydığı aktarılmıştı. 
Şüpheli Yılmaz'ın bu şekilde 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 74. ve 158/1. maddelerine muhalefet ettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin bu suretle 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında tehlike suçu olarak kabul edilen elektronik iletişim araçları ile banka itibarının zedelenmesi suçunu işlediği kaydedilmişti.

İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın söz konusu suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 

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