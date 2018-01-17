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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.01.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Halkbank saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Halkbank öğle arası ve çalışma saatleri bilgisi

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Halkbank müşterilerinin en çok merak ettiği konuların başında çalışma saatleri geliyor. Bankadaki işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, HalkBank'ın hem açılış hem de kapanış saatini araştırıyor. Peki, Halkbank saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Halkbank öğle arası ve çalışma saatleri bilgisi ...

Halk Bankası ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Halk bankası hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? İşte, 2019 Halk Bankası çalışma saatleri...

Halk Bankası çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da  mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

HALK BANKASI TARİHİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1933 yılında 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye basit  ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulan devlet bankasıdır.

Halkbank saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor Halkbank öğle arası ve çalışma saatleri bilgisi

Kökeni 1933 yılına uzanan ve Türkiye’de ki en eski bankalarından bir tanesi olan Halkbank 1950 yılından sonra ivme kazanıp farklı şehirlerde ard arda şubeler açmaya başladı. 2001 yılında Emlak Bankası ve 2004 yılında Pamukbank’ı bünyesine katarak gücünü arttıran Halkbank, günümüzde Türkiye’nin en yaygın bankalarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Halkbank saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor Halkbank öğle arası ve çalışma saatleri bilgisi

Halkbank merkez binası, Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 34746 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunmaktadır. Halkbank merkez şubesine 0216 503 70 70 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 340 93 99 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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