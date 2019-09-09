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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.09.2019 - 21:30, Son Güncelleme:

Halit'in katilleriyle ilgili kan donduran detay

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Halit'in katilleriyle ilgili kan donduran detay

İstanbul’da, para istedikleri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar’ı (23) kaçarken yere düştüğü halde bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar ile Erhan Kurdal’ın, daha önce de işledikleri suçlar nedeniyle tutuklandıkları ve Kırklareli Açık Cezaevi’nde birlikte kaldıkları ortaya çıktı. Edirne Barosu avukatlarından Kaan Polat, gasp suçundan hüküm giyen Emra Yaşar’ın, cezaevinden özel izin aldığı sırada cinayetin işlendiğine dikkati çekerek, benzer hükümlülerin, koşullu salıverilmelerine 5 yıl veya daha az süre kala açık cezaevine geçme hakkına sahip olduklarını, böylelikle özel izinle dışarı çıkıp serbestçe dolaşabildiğini söyledi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde, cumartesi gecesi Emra Yaşar ile Erhan Kurdal, İTÜ mezunu Halit Ayar, arkadaşları Mustafa Sinan N. ve Tolga O.’nun yolunu kesip kendilerine içki almalarını ya da para vermelerini istedi. Halit Ayar ile arkadaşları isteklerini reddedince aralarında tartışma çıktı. Tartışmada Ayar, göğsünden ve çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybederken, arkadaşı Mustafa Sinan N. sol kol, sol bacak ve karnından yaralandı. Olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Emra Yaşar ile Erhan Kurdal, tutuklandı.

Dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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CEZAEVİNDEN İZNE ÇIKTIĞINDA CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Cinayeti işleyen Emra Yaşar’ın ’hırsızlık’, ’yaralama’, ’uyuşturucu’, ’tehdit’ ve ’gasp’ suçlarından 15 farklı kaydının olduğu 2014 yılında ’Tehdit ve gasp’ suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği 2016 yılında ise Kırklareli Açık Cezaevi’ne gönderildiği belirlendi. Cezaevindeki iyi hali nedeniyle Yaşar’ın 2 Eylül’de ailesinin yanına izne çıktığı öğrenildi. Erhan Kurdal’ın ise ’yaralama’, ’uyuşturucu’, ’gasp’, ’polise mukavemet’ suçlarından toplam 10 kaydının olduğu ve bu yılın başında ’gasp’ suçundan cezasını tamamlayarak tahliye olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNDE BİRBİRLERİNDEN AYRILMIYORLARMIŞ

Kırklareli Açık Cezaevi’nde birlikte kalan Ayar’ın katil zanlıları Emra Yaşar ile Erhan Kurdal’ın cezaevinde de sürekli birlikte hareket ettikleri ve iyi arkadaş oldukları öğrenildi. Yaşar ile Kurdal’ın cezaevinde sürekli spor yaptıkları belirtilirken, birbirlerinden hiç ayrılmadıkları ifade edildi. Cezaevinden izne çıkan Yaşar’ın, tahliye olan Erhan Kurdal ile İstanbul’da buluştukları öğrenildi.

Yaşar ile Kurdal’ın, İstanbul’da Halit Ayar’ı öldürdüğünü haberlerden öğrenen Kırklareli Açık Cezaevi’nde bulunan hükümlüler, büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Halitin katilleriyle ilgili kan donduran detay

’5 YIL VE DAHA AZ SÜRESİ KALANLAR AÇIK CEZAEVİNE GEÇME HAKKINA SAHİP’

Edirne Barosu avukatlarından Kaan Polat, Halit Ayar’ı, cezaevinden özel izin aldığı sırada bıçakla öldüren, gasp suçundan hüküm giymiş Emra Yaşar ve benzeri suçlardan hüküm giyenlerin, koşullu salıverilmelerine 5 yıl veya daha az süre kala açık cezaevine geçme hakkına sahip olduklarını, böylelikle özel izinle dışarı çıkıp serbestçe dolaşabildiğini söyledi. Hükümlü kişinin toplumla yeniden bağ kurması adına konulduğu açık cezaevlerinin koşullarını anlatan Polat, "Açık cezaevlerine geçiş şartları bir yönetmelikle düzenlenmiştir. Kasıtlı suçlardan dolayı 3 yıl veya daha az mahkum olan hükümlüler doğrudan açık cezaevi geçiş hakkına sahiptirler. Bunun yanında yüksek güvenlikli cezaevlerinde cezalarının 1/3’ünü iyi halli olarak geçiren hükümlüler koşullu salıverilme tarihlerine 3 yıl veya daha az bir süre kala aynı şekilde açık cezaevine geçiş hakkına sahiptirler. Bununla birlikte taksirli suçlar da 5 yıl veya altında bir cezaya mahkum olanlar, hakkında hükmedilen adli para cezasını ödeyemediği için adli para cezasından çevrilen hapis cezasını infaz etmek üzere teslim olanlar ve icra - iflas kanunundan doğan tazyik hapisleri, doğrudan açık cezaevlerinde ifa edilmektedir" dedi.

Kapalı cezaevlerinde cezası infaz edilen hükümlüler için de açık cezaevine geçişte ikili ayrım olduğunu söyleyen Polat, "Buna göre cezalarının toplamı 10 yıldan az olan hükümlüler sadece 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra koşullu salıverilme tarihine 7 yıl ya da daha az bir süre kalmış ise açık cezaevine geçiş hakkına sahip olmaktadırlar. Cezalarının toplamı 10 yıl veya daha fazla olan hükümlüler içinse cezalarının 10’da 1’ini kapalı ceza infaz kurumunda infaz ettikten sonra koşullu salıverilmelerine 7 yıl ya da daha az kalması halinde aynı şekilde açık cezaevine nakledilebilmektedirler" diye konuştu.

Halitin katilleriyle ilgili kan donduran detay

’AÇIK CEZAEVİ’NDE RUHUNA UYGUN ŞEKİLDE İZİN ALMALARI MÜMKÜN’

Polat, Taksim’de yaşanan olayda ise zanlıların gasp ve nitelikli hırsızlık gibi suçlardan cezaevinde bulunduğunu, bu gibi durumlarda zanlıların salıverilme tarihine 5 yıl veya daha az bir süre kalması durumunda açık cezaevine geçiş hakkına sahip olduğunu dile getirdi. Polat, "Yaşanan acı olayda suçu işleyen faillerin nitelikli hırsızlık ve yağma suçundan dolayı cezaevinde hükümlü olduğu bilgisini görüyoruz. Bu tür suçlar da koşullu salıverilme tarihine 5 yıl veya daha az bir süre kalan hükümlüler Açık Ceza Evi’ne sahip olmaktadırlar. Konuyla ilgili teknik anlamda çok detaylar mevcut. Bunlar sayfalar dolusu yönetmelikte ve kanunlarda tek tek belirtilmiştir. Neticede açık cezaevlerinin ruhuna uygun bir şekilde hükümlüler gerekli dönemlerde, gerekli izinleri almak suretiyle aileleriyle görüşebilmekte, dışarıda belirlenen zaman diliminde, izin alarak serbestçe zaman geçirebilmektedir. Bu yaşanan acı hadise de maalesef bu şekilde alınan bir izin döneminde vuku bulmuş" ifadelerini kullandı.

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