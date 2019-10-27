Halit’in hayallerini gerçekleştirecekler
İstiklal Caddesi’nde geçen ay bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar’ın ismi, Kızılay Anneleri’nin desteği ile Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı tarafından Sultanbeyli’de yaptırılan anaokuluna verildi. Halit Ayar Kızılay Anaokulu’nun açılışına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Ne kadar çok yavrumuzu eğitime yönlendirebilirsek cehaleti ne kadar çok önlersek Halit Ayar’ların hayatını da o kadar korumuş oluruz” dedi.
‘SUÇ ORANLARI AZALACAK’
Halit Ayar’ın isminin verildiği anaokuluna katkısı bulunan herkese teşekkür eden Yıldırım şöyle konuştu: “Eğitim olmadan ülkenin kalkınması geleceğe hazırlanması mümkün değil. Eğer eğitirsek suç oranları da azalacak. İnsanların birbirine sevgisi daha çok artacak. Bu genç kardeşimizi ömrünün baharında büyük hayalleri varken bir kaç serseri, 3-5 kuruş için onun hayatına kast etti. Halit kardeşimizi geri getiremeyiz. Ama onun hatırasını yaşatabiliriz. Bu anaokulunda eğitime gözünü açan yavruların ilk karşılaştığı Halit Ayar olacak. Onun hayallerini gerçekleştirmek için burada hayata başlamış olacaklar. Türk Kızılayı İstanbul şubesinin bir süre önce başlattığı öğretmen Semiha Yıldırım himayesindeki 81 ile 81 ana okulu projesinin 19’uncusu bugün açıyoruz. Ne kadar çok yavrumuzu eğitime yönlendirebilirsek cehaleti ne kadar çok önlersek, Halit Ayar’ların hayatını da o kadar korumuş oluruz.”
‘ANILDIKÇA DAHA ÇOK YAŞAYACAK’
Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar, “Çocuğumuz anıldıkça daha çok yaşayacak biz ondan eminiz. İyi öğrenciler yetişsin buralarda. Çok Halit’ler yetişsin. Bu olayla beraber bütün Türkiye’nin içi kanadı” diye konuştu.
Halit Ayar’ın babası Mehmet Ayar, “Halitimizin ismini yaşatma adına çok güzel. Çok duygu yüklüyüz. Hüzünlüyüz. Oğlumuzun isminin böyle bir yerde yaşaması çok güzel bir şey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Halit Ayar’ın kardeşi Melike Ayar ise “Bize resimler çizmişler. Ağabeyimi melek olarak çizmişler. Onları duvarımıza asacağız. Ağabeyimin peşinden gelecek olan çocukları hatırlayacağız. Umarım ağabeyimin gerçekleştiremediği hayalleri buradaki çocuklar gerçekleştirir” diye konuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle