Halit’i öldüren bıçaktan kıl payı kurtuldum
Beyoğlu'nda, suç makineleri Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’ın, İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar’ı öldürdükleri, arkadaşı Mustafa Sinan Nalçacı’yı da yaraladıkları olayda saldırıdan yara almadan kurtulan arkadaşları Tolga Ozan yaşadıkları dehşet anlarını polise tanık olarak verdiği ifadede anlattı.
Ozan, “Halit’le çocukluk arkadaşıyız. Kanada’ya okula gidecektim. Son kez görüşelim istedik. Görüşmemizde gelecek yıl yapacak olduğumuz seyahat planlarından bahsettik” dedi. Ozan, ifadesinin devamında, görüşmenin ardından Galata’da bulunan evine gitmek için durakta oturarak sohbete devam ettiklerini belirterek şunları anlattı: “Konuştuğumuz sırada iki kişi geldi. İçlerinden biri ‘Gençler nasılsınız, para verin de arkadaş bira alsın’ gibi bir şeyler dedi. Biz para olmadığını söyleyince üzerimize yürümeye başladılar. Sinan, bıçak diye bağırdı. Biz de kaçıştık. Ben kıl payı milim farkla kurtuldum. Kaçarken yere düştüm. Geri dönüp baktığımda Halit’i yerde gördüm. Hemen Halit’in yanına döndüm, yaralanmıştı. Saldırganlar kaçmıştı.” Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekibinin Halit Ayar’a müdahale ettiğini belirten Tolga Ozan “Ambulans gelmeden önce Halit nefes almakta güçlük çekiyordu. Kendisine suni teneffüs yaptım. Ambulans geldi. Hastaneye kadar Halit’i kurtarmaya çalıştılar ancak kurtaramadılar” dedi.
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