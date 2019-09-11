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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
11.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Halit’i öldüren bıçaktan kıl payı kurtuldum

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Halit’i öldüren bıçaktan kıl payı kurtuldum

Beyoğlu'nda, suç makineleri Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’ın, İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar’ı öldürdükleri, arkadaşı Mustafa Sinan Nalçacı’yı da yaraladıkları olayda saldırıdan yara almadan kurtulan arkadaşları Tolga Ozan yaşadıkları dehşet anlarını polise tanık olarak verdiği ifadede anlattı.

Ozan, “Halit’le çocukluk arkadaşıyız. Kanada’ya okula gidecektim. Son kez görüşelim istedik. Görüşmemizde gelecek yıl yapacak olduğumuz seyahat planlarından bahsettik” dedi. Ozan, ifadesinin devamında, görüşmenin ardından Galata’da bulunan evine gitmek için durakta oturarak sohbete devam ettiklerini belirterek şunları anlattı: “Konuştuğumuz sırada iki kişi geldi. İçlerinden biri ‘Gençler nasılsınız, para verin de arkadaş bira alsın’ gibi bir şeyler dedi. Biz para olmadığını söyleyince üzerimize yürümeye başladılar. Sinan, bıçak diye bağırdı. Biz de kaçıştık. Ben kıl payı milim farkla kurtuldum. Kaçarken yere düştüm. Geri dönüp baktığımda Halit’i yerde gördüm. Hemen Halit’in yanına döndüm, yaralanmıştı. Saldırganlar kaçmıştı.” Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekibinin Halit Ayar’a müdahale ettiğini belirten Tolga Ozan “Ambulans gelmeden önce Halit nefes almakta güçlük çekiyordu. Kendisine suni teneffüs yaptım. Ambulans geldi. Hastaneye kadar Halit’i kurtarmaya çalıştılar ancak kurtaramadılar” dedi.

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