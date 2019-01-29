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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Halit Ergenç ile evlenen oyuncu kimdir?

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Halit Ergenç ile evlenen oyuncu kimdir?

Canlı yayınla final yapan ilk Türk dizisi olan Binbir Gece'de birlikte başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile dünya evine giren oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Binbir Gece'de başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile evlenen oyuncu kimdir?

'Binbir Gece' dizisinde tanışan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç 2009 yılında evlendi. Düğünde, Bergüzar Korel’in şahitliğini aile dostları olan Ali Erten, Ergenç’in şahitliğini ise yeğeni Aziz Akgün yapmıştı. İşte, Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel hakkında bazı bilgiler...

Bergüzar Korel Ergenç, 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Çocukluğunu Ulus'ta geçirdi İlk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji'nde yaptı. Kolej'den mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı.

İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi:Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi filmi için rol teklifi geldiğinde hasta olan babası Tanju Korel'in doktorları hastayı kaybetmek üzere olduklarını söylüyorlardı. Bu koşuşturmanın içinde önce rolü geri çevirdi. Ancak annesinin "Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi" sözüyle ikna oldu ve teklifi kabul etti.Bu rolun bir zorluğu da Leyla karekterinin arapça konuşuyor ve filmin canlı çekilecek olmasıydı. Bergüzar Korel, bu dili hiç bilmemesine rağmen çok kısa bir süre de rolüne hazırlandı ve çok başarılı oldu film gişe rekorları kırdı..

Bergüzar Korel, tiyatro ve sinema oyuncusu Halit Ergenç ile evlidir. Ali adında bir erkek çocukları vardır.

 

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