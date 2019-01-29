Halit Ergenç ile evlenen oyuncu kimdir?
Canlı yayınla final yapan ilk Türk dizisi olan Binbir Gece'de birlikte başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile dünya evine giren oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Binbir Gece'de başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile evlenen oyuncu kimdir?
'Binbir Gece' dizisinde tanışan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç 2009 yılında evlendi. Düğünde, Bergüzar Korel’in şahitliğini aile dostları olan Ali Erten, Ergenç’in şahitliğini ise yeğeni Aziz Akgün yapmıştı. İşte, Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel hakkında bazı bilgiler...
Bergüzar Korel Ergenç, 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Çocukluğunu Ulus'ta geçirdi İlk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji'nde yaptı. Kolej'den mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı.
İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi:Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi filmi için rol teklifi geldiğinde hasta olan babası Tanju Korel'in doktorları hastayı kaybetmek üzere olduklarını söylüyorlardı. Bu koşuşturmanın içinde önce rolü geri çevirdi. Ancak annesinin "Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi" sözüyle ikna oldu ve teklifi kabul etti.Bu rolun bir zorluğu da Leyla karekterinin arapça konuşuyor ve filmin canlı çekilecek olmasıydı. Bergüzar Korel, bu dili hiç bilmemesine rağmen çok kısa bir süre de rolüne hazırlandı ve çok başarılı oldu film gişe rekorları kırdı..
Bergüzar Korel, tiyatro ve sinema oyuncusu Halit Ergenç ile evlidir. Ali adında bir erkek çocukları vardır.
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