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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriHalit Ayar'ın öldürülmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı! Arkadaşı dehşet gecesini anlattı
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11.09.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Halit Ayar'ın öldürülmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı! Arkadaşı dehşet gecesini anlattı

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Halit Ayar'ın öldürülmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı! Arkadaşı dehşet gecesini anlattı

Taksim’de iki azılı suçlunun katlettiği Halit Ayar’ın arkadaşı Tolga Ozan, dehşet gecesini anlattı: “Her şey saniyeler içinde oldu. Acımasızca bıçakladılar Halit’i. Ben de milim farkla hayatta kaldım”

İstanbul Beyoğlu'nda cezaevinden izinli çıkan Emra Yaşar ve arkadaşı Erhan Kurdal tarafından bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın o gece yanında bulunan arkadaşı Tolga Ozan yaşadıkları dehşeti anlattı. Kanada'da "Filozofi" okuyan Ozan "Benim Türkiye'de son günümdü, bir araya gelip görüşmek istedik. Galata'da bulunan evime gidiyorduk. 100 metre kalmıştı eve, her şey saniyeler içinde oldu.

Bir anda bıçakla saldırıp acımasızca öldürdüler Halit'i. Ben milimlik farkla bıçak darbesinden kurtuldum. Onun çok büyük hayalleri vardı" dedi. Ayar'ın öldürülmeden önce arkadaşı Sinan Nalçacı ile çekildiği son fotoğrafı da ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Olay gecesi İstiklal Caddesi'nde 2 arkadaşı ile birlikte ilerleyen Ayar, kendilerinden para ve bira isteyen iki azılı suçlu tarafından katledilmişti. Şu an Kanada'da olan Ozan şunları söyledi:

'EVE 100 METRE VARDI'

* Halit'le 9 yaşından beri arkadaşız. Halit her konuda başarılı biri. O gece önümüzdeki yıl ben döndüğümde yapacağımız seyahat planlarından konuşmuştuk. Son günümdü bir araya gelip sohbet etmek istemiştik. Zaten eve dönüyorduk, 100 metre vardı eve girmemize.

* Eve girmeden bir durakta oturmaya başladık. O sırada o iki şahıs geldi. "Nasılsınız gençler, para verin de arkadaş da bira alsın" gibi bir şey söyledi. Biz "Para yok" deyince üzerimize yürüdü. Birisi bıçağı çıkardı, ben milim farkla kendimi kurtardım. Sinan "Bıçak" diye bağırdı, kaçıştık. O sırada Halit'i acımasızca bıçakladılar. O yere düştü ben de az ilerde düştüm. Halit'i görünce koşarak onun yanına geldim. O ikisi kaçıp gittiler. Çevredekiler hemen polisi ve ambulansı çağırdı. Birkaç dakika içinde ambulans geldi. Her şey saniyeler içinde oldu.

* Halit'le aynı ambulansa bindim. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Suni teneffüs yapmaya çalıştım. Hastaneye kadar kanamaları durdurmaya çalıştılar. Ama olmadı, benim arkadaşım ölmedi, öldürüldü. Bu suçluların cezaevinden izinli olarak çıktığını duydum. Bu duruma çok sinirlendim, gerçekten bu tarz insanlar sokağa bırakılmamalı. Belli başlı suçu işlemiş insanlar, gasp etmiş adam yaralamış insanlar ne olursa olsun bırakılmamalı.

Halit Ayarın öldürülmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı Arkadaşı dehşet gecesini anlattı

SON FOTOĞRAF

Taksim'de iki azılı suçlunun katlettiği Halit Ayar'ın (sağda) öldürülmeden dakikalar önce çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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