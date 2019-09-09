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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN-Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
09.09.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

Halit Ayar'ı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş

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Halit Ayar'ı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş

BEYOĞLU’nda 23 yaşındaki İTÜ mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldüren, bir arkadaşını da yaralayan gasp ve hırsızlık hükümlüsü 27 yaşındaki Emra Yaşar’ın 10 yıllık cezasını çektiği Kırklareli Cezaevi’nden izinli olarak dışarıda bulunduğu ortaya çıktı. Emra Yaşar ilk ifadesinde “Arkadaşımla Taksim’e bir bara gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize 2 bira almalarını istedik. ‘Biz niye bira alalım’ dediler. Bunun üzerine o zaman para verin biz kendimiz alalım’ dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım” dedi.

Babası emekli polis, annesi ev hanımı olan 23 yaşındaki Halit Ayar, İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olmuştu. ENKA Spor Kulübü’nde lisanslı yüzücüydü. Gireceği yabancı dil sınavının ardından Almanya’da yüksek lisansa başlayacaktı. Arkadaşı Tolga Ozan’ı eğitim için gideceği Kanada’ya uğurlamak istediler. Sinan Nalçacı ile buluşup Tolga Ozan’ın Beyoğlu’ndaki evinde geceyi geçirdiler. Cumartesi 03.30 sıralarında Taksim Meydanı’ndan kalkan Havaist otobüsüne gitmek için evden çıktılar. Şişhane Metro Durağı önüne geldiklerinde Emrah Kurdal ve Emra Yaşar ile karşılaştılar. Emrah Kurdal ve EmraYaşar, Halit Ayar ve arkadaşlarından para istedi. Sonra da üzerlerine saldırdı. Halit Ayar göğsünden, Sinan Nalçacı ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yara almadan kurtulan Tolga Ozan hemen polisi aradı. Saldırganlar çoktan kaçmıştı. Ağır yaralanan Halit Ayar hayatını kaybetti, Sinan Nalçacı ise kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayeti işleyen iki kişiyi çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarından tespit etti. Emra Yaşar Fatih’te, Emrah Kurdal ise Beyoğlu’nda yakalandı. Her ikisinin de gasp, hırsızlık, yaralama suçlarından poliste kayıtları ortaya çıkarken, Emra Yaşar’ın 10 yıllık hapis cezasını çektiği Kırklareli Cezaevi’nden izinli olarak çıktığı tespit edildi. Emra Yaşar  polisteki ilk ifadesinde, “Cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Arkadaşım Emrah Kurdal ile Taksim’e bir bara eğlenmeye gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize 2 bira almalarını istedik. ‘Biz niye bira alalım’ dediler. Bunun üzerine ‘o zaman para verin biz kendimiz alalım’ dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım” dedi. Elinde kırık bira şisesiyle saldılan Emrah Kurdal ise olay sırasında çok sarhoş olduklarını söyledi.

Halit Ayarı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş

OĞLUM NEDEN BURADASIN?

Hayatını kaybeden Halit Ayar ise dün Emirgan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Halit Ayar için Emirgan Camii’nde düzenlenen cenaze törenine üniversiteden arkadaşları ve hocalarının yanı sıra Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de törene katıldı. Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar (46) oğlunun tabutuna sarılarak “Oğlum sana ne oldu böyle. Neden buradasın. Seni kim öldürdü. O öldürenleri bana getirin. Onları istiyorum. Evladımı benden aldınız” diye ağladı. Hanife Ayar daha sonra küçük oğlu Kerem (10) ve kızı Melike’ye (21) sarılarak gözyaşı döktü. Emekli polis baba  Mehmet Ayar ise taziyeleri kabul etti. Mehmet Ayar “Oğlumun katilleri yakalansa da yüreğimdeki ateş sönmez. Acım çok büyük. Oğlumun geleceğini çaldılar” dedi. Yaklaşık 40 yıldır Emirgan’da bakkal dükkanı işleten dede İsmail Yüksel ise ayakta durmakta güçlük çekti. Torununun tabutu başında gözyaşı döken dede Yüksel’i mahalleli teselli etti. Saldırı olayında bıçak darbeleri ile yaralanan Sinan Nalçacı da tekerlekli sandalye ile camiye geldi. Tabutun yanına kadar giden Nalçacı burada bir süre gözyaşı döktü. Nalçacı olay anına ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Halit Ayarı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş

HEDEFLERİ ÇOK BÜYÜKTÜ

Arkadaşları Halit Ayar’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Halit Ayar’ın yüzme kursundan arkadaşı İrem Damar “Çok güzel bir insandı. Saldırganın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu ilk değil, son da olmayacak. Halit çok iyi bir yüzücüydü. Dereceleri vardı” dedi. Halit Ayar’ın üniversiten arkadaşı Mert Durmuş ise “Okulun en başarılı öğrencilerinden biriydi. Bu yıl mezun oldu ama hedefleri çok büyüktü. Elektrik mühendisliği üzerine yurtdışında yüksek lisans yapmak istiyordu. Bugün dil sınavları vardı. Almanya’ya gidecekti. Orada eğitimini tamamlayacaktı. Aynı zamanda çok güzel projeleri ve çizimleri vardı. Ama bütün hayalleri yok oldu. Bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdırlar” dedi.

Halit Ayarı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş

İTÜ mezunu genç son yolculuğuna uğurlandıBEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenleniyor. Ayar'ın cenazesi Emirgan Camii'ne getirildi. Ayar'ın yakınları cenaze namazı öncesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
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