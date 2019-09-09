Halit Ayar'ı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş

Babası emekli polis, annesi ev hanımı olan 23 yaşındaki Halit Ayar, İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olmuştu. ENKA Spor Kulübü’nde lisanslı yüzücüydü. Gireceği yabancı dil sınavının ardından Almanya’da yüksek lisansa başlayacaktı. Arkadaşı Tolga Ozan’ı eğitim için gideceği Kanada’ya uğurlamak istediler. Sinan Nalçacı ile buluşup Tolga Ozan’ın Beyoğlu’ndaki evinde geceyi geçirdiler. Cumartesi 03.30 sıralarında Taksim Meydanı’ndan kalkan Havaist otobüsüne gitmek için evden çıktılar. Şişhane Metro Durağı önüne geldiklerinde Emrah Kurdal ve Emra Yaşar ile karşılaştılar. Emrah Kurdal ve EmraYaşar, Halit Ayar ve arkadaşlarından para istedi. Sonra da üzerlerine saldırdı. Halit Ayar göğsünden, Sinan Nalçacı ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yara almadan kurtulan Tolga Ozan hemen polisi aradı. Saldırganlar çoktan kaçmıştı. Ağır yaralanan Halit Ayar hayatını kaybetti, Sinan Nalçacı ise kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayeti işleyen iki kişiyi çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarından tespit etti. Emra Yaşar Fatih’te, Emrah Kurdal ise Beyoğlu’nda yakalandı. Her ikisinin de gasp, hırsızlık, yaralama suçlarından poliste kayıtları ortaya çıkarken, Emra Yaşar’ın 10 yıllık hapis cezasını çektiği Kırklareli Cezaevi’nden izinli olarak çıktığı tespit edildi. Emra Yaşar polisteki ilk ifadesinde, “Cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Arkadaşım Emrah Kurdal ile Taksim’e bir bara eğlenmeye gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize 2 bira almalarını istedik. ‘Biz niye bira alalım’ dediler. Bunun üzerine ‘o zaman para verin biz kendimiz alalım’ dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım” dedi. Elinde kırık bira şisesiyle saldılan Emrah Kurdal ise olay sırasında çok sarhoş olduklarını söyledi.





OĞLUM NEDEN BURADASIN?

Hayatını kaybeden Halit Ayar ise dün Emirgan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Halit Ayar için Emirgan Camii’nde düzenlenen cenaze törenine üniversiteden arkadaşları ve hocalarının yanı sıra Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de törene katıldı. Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar (46) oğlunun tabutuna sarılarak “Oğlum sana ne oldu böyle. Neden buradasın. Seni kim öldürdü. O öldürenleri bana getirin. Onları istiyorum. Evladımı benden aldınız” diye ağladı. Hanife Ayar daha sonra küçük oğlu Kerem (10) ve kızı Melike’ye (21) sarılarak gözyaşı döktü. Emekli polis baba Mehmet Ayar ise taziyeleri kabul etti. Mehmet Ayar “Oğlumun katilleri yakalansa da yüreğimdeki ateş sönmez. Acım çok büyük. Oğlumun geleceğini çaldılar” dedi. Yaklaşık 40 yıldır Emirgan’da bakkal dükkanı işleten dede İsmail Yüksel ise ayakta durmakta güçlük çekti. Torununun tabutu başında gözyaşı döken dede Yüksel’i mahalleli teselli etti. Saldırı olayında bıçak darbeleri ile yaralanan Sinan Nalçacı da tekerlekli sandalye ile camiye geldi. Tabutun yanına kadar giden Nalçacı burada bir süre gözyaşı döktü. Nalçacı olay anına ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.



HEDEFLERİ ÇOK BÜYÜKTÜ

Arkadaşları Halit Ayar’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Halit Ayar’ın yüzme kursundan arkadaşı İrem Damar “Çok güzel bir insandı. Saldırganın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu ilk değil, son da olmayacak. Halit çok iyi bir yüzücüydü. Dereceleri vardı” dedi. Halit Ayar’ın üniversiten arkadaşı Mert Durmuş ise “Okulun en başarılı öğrencilerinden biriydi. Bu yıl mezun oldu ama hedefleri çok büyüktü. Elektrik mühendisliği üzerine yurtdışında yüksek lisans yapmak istiyordu. Bugün dil sınavları vardı. Almanya’ya gidecekti. Orada eğitimini tamamlayacaktı. Aynı zamanda çok güzel projeleri ve çizimleri vardı. Ama bütün hayalleri yok oldu. Bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdırlar” dedi.